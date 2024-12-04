В новой "Цивилизации" Юлий Цезарь больше не сможет запустить ракету в космос.

На официальном YouTube канале Playstation появился геймплейный трейлер Sid Meier's Civilization VII на консолях.

В основе интерфейса лежит колёсное меню, через которое можно попасть во все необходимые разделы: дипломатию, исследования, строительство и создание юнитов. На самой же карте управление реализовано так же как и на ПК, но гексы придётся выбирать то ли стиками, то ли крестовиной.

Кроме того, на Playstation 5 будет реализован Haptic Feedback на Dual Sense.

Также разработчики из Firaxis немного рассказали и про саму игру в блоге Playstation. Главное нововведение - теперь игра будет делиться на 3 эпохи: античность, эпоха исследований и современность. В каждом временном отрезке будут свои лидеры, то есть больше мы не увидим, как условный Юлий Цезарь запускает ракету в космос. В IGN рассказывали, что с переходом в новую эпоху, некоторые старые районы разрушаются, и в лейт гейме Civilization VII большую часть времени игрок вынужден заниматься перестройкой городов.

В игре появятся более гибкие настройки для кастомной партии: теперь цивилизацию и лидера можно выбирать по отдельности, что позволяет придумывать очень интересные связки бонусов и эффектов.

Также в игре будет возможность ограничиться только одной эпохой, а в мультиплеере будет лимит игроков, в зависимости от временного отрезка. В партии в Античности и эпохе исследований могут находиться не больше 5 игроков, в современности же могут одновременно играть до 8 игроков. В посте указано, что Civilization VII будет поддерживать кроссплей между консолями и ПК.

Релиз Sid Meier's Civilization VII запланирован на 11 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а также Nintendo Switch.

Ранее мы рассказывали, что Obsidian не переживает, что их Avowed выходит в одну неделю с тремя другими крупными проектами, в том числе и Civilization VII.

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