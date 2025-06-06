Релиз GTA 6 состоится только в следующем году – 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на PS5 и Xbox Series.

В сети появилась новая порция инсайдерской информации о долгожданной GTA 6. Как всегда, новость стоит воспринимать как слух, но она исходит от надежного источника, который ранее раскрыл имена героев – Джейсона и Люсии.

Геймплейно GTA 6 будет ближе к Red Dead Redemption 2: оружие хранится в багажнике, с собой можно носить лишь пистолет и винтовку с переключением между ними. Такое решение усилит реализм и добавит элемент тактического планирования перед выполнением миссий.

Главная особенность геймплея – возможность свободного переключения между Джейсоном и Люсией. Причем не только в режиме истории, но и во время исследования мира – неактивный персонаж может следовать за игроком как компаньон.

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Самый впечатляющий инсайд касается масштаба и глубины открытого мира. Сообщается, что в GTA 6 будет более 700 магазинов для посещения, а также сотни торговых центров, возможность ограбить дома и бизнесы и небоскребы с рабочими лифтами.

Сюжет GTA 6 будет разделен на пять глав, что на одну меньше, чем в том же RDR 2 (без учета эпилога). Однако содержание глав и их размер неизвестны. Так или иначе, будущая ГТА обещает быть огромной, с глубоким миром для исследования, сочетая реализм и свободу.

Напомним, Rockstar официально перенесла релиз GTA 6 с осени 2025 года на май 2026-го для PS5 и Xbox Series. Версию экшена для ПК по-прежнему не анонсировали, но ожидается, что она выйдет в течение года после релиза на консолях.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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