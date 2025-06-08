В новой игре Бонд ещё даже не получил свой статус агента 007.

В 007: First Light мы увидим Джеймса Бонда до того, как он стал агентом 007. IO Interactive выбрали именно этот период, потому что он менее изучен, но вместе с этим даёт простор для творчества и возможность показать героя с новой стороны.

Как рассказал режиссер проекта Джонатан Лакай в интервью GamesRadar на Summer Game Fest, история сосредоточена на событиях и людях, которые сформировали личность Бонда. Он ещё не хладнокровный профи, а молодой и временами неуклюжий агент, полный амбиций: "В нём ещё много юности, возможно, даже безрассудства. У него есть обаяние, но он ещё не знает, как им пользоваться".

Именно эта неидеальность, по замыслу разработчиков, делает персонажа ближе и понятнее для более молодой аудитории.

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Вообще ориентация на новое поколение игроков - одна из причин, почему IO решили не адаптировать классическую историю, а создать свою. Да, это потребовало выстраивать весь нарратив с нуля, но дало и нужную гибкость: сюжет строится вокруг геймплейных решений, а не наоборот.

007: First Light впервые показали на State of Play. Ивент получился насыщенным, и кроме новой игры IO Interactive, там появилась Capcom со своим долгостроем Pragmata.

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