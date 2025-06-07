Эксперт дал неожиданный совет, как отмыть ванну народными средствами и надолго сохранить ее чистоту.

Чистка ванны или душевой кабины - одна из тех изнуряющих задач, которые мы постоянно откладываем. Но чем дольше мы откладываем, тем сложнее становится удалить грязь, и приходится использовать агрессивные чистящие средства, не только вонючие, но еще и вредные для нашего здоровья и окружающей среды. Но один обычный продукт способен навсегда перевернуть ваше представление о чистке ванны - британский эксперт по уборке рассказал, чем отмыть ванну, чтобы не чистить её каждую неделю. И это намного проще, чем вы думаете.

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Чем отмыть старую ванну, а также въевшуюся грязь и желтизну

Эксперт по уборке Найджел Бирман (Nigel Bearman) уверен, что чистка ванны не должна быть настолько сложной, как мы привыкли считать. Он предложил удивительный лайфхак, чем отмыть ванну в домашних условиях - использовать для этой цели грейпфрут, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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По словам эксперта, фрукт сокращает время чистки вдвое и делает ванны и душевые кабины как будто новыми и при этом с потрясающим ароматом. "Грейпфрут содержит лимонную кислоту, которая помогает быстро расщеплять мыльную пену и грязь в ваннах и душевых. Он действует как натуральное чистящее средство и растворяет сложные пятна, уничтожая микробы и бактерии", - объясняет Найджел Бирман.

Итак, что нужно сделать:

разрезать грейпфрут пополам и посыпать его крупной солью;

затем взять половинку грейпфрута и слегка потереть ею поверхность ванны и душевой кабины;

оставить на несколько минут, чтобы лимонная кислота подействовала на пятна.

После этого нужно ополоснуть ванну теплой водой и при необходимости вытереть насухо. "Соль в этом случае действует как абразив, помогая отскребать грязь во время использования, в то время как грейпфрут использует свои натуральные кислоты и антибактериальные свойства, чтобы разрушить отложения и оставить вашу ванную комнату сверкающе чистой", - говорит эксперт.

Это простое, экологичное решение, чем отмыть ванну от желтизны, которое, кроме всего, дарит свежий, цитрусовый аромат. Также грейпфрут отлично очищает и освежает плитку, краны и даже унитаз.

Можно также сделать универсальный спрей из грейпфрута: выжать сок из фрукта в бутылку с распылителем, добавить 1-2 столовые ложки уксуса, долить теплой водой и хорошенько встряхнуть.

Оставшуюся кожуру грейпфрута используйте для устранения запаха в мусорном ведре или бросьте ее в кастрюлю с кипящей водой, чтобы наполнить всю комнату естественным ароматом.

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