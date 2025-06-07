Игра станет эксклюзивом Epic Games Store.

На Summer Game Fest 2025 показали трейлер End of Abyss, приключенческой игры под издательством Epic Games.

При просмотре трейлера несложно заметить визуальные сходства с серией Little Nightmares. Только здесь главная героиня не беззащитна, а вполне себе умеет обращаться с огнестрелом, отстреливая врагов.

Похоже, сюжет сможет предложить историю про исследование некоего заброшенного предприятия, где наружу выбралась какая-то инфекция, поразившая людей здесь, превратив их в зелёных мутантов.

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Кроме мутантов у героини есть забота в виде роботов, один из которых, немного напоминающий HAL 9000 из "Космической одиссеи 2001 года" Кубрика, зовёт персонажа к себе.

Релиз End of Abyss запланирован на 2026 год. На ПК игра станет эксклюзивом Epic Games Store.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest 2025 анонсировали Mortal Shell 2, сиквел занятного гибрида Dark Souls и Bloodborne. Джефф Кили показал трейлер, где можно оценить мрачную готическую стилистику игры с колоритными образами врагов, где что-то взяли из Resident Evil, а что-то как будто из Гигера.

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