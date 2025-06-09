Холодник готовится очень быстро и он очень освежает в жару.

Суп холодник по разным данным появился примерно в 18 веке на территории восточной Европы.

Его готовили в наших краях летом из сезонных овощей, чтоб охладиться в жаркую погоду. За основу брали свеклу, дополняли ее сывороткой, кефиром и посыпались зеленью. Благодаря такому составу организм получает большое количество минералов и клетчатки.

Это блюдо стало очень популярными, потому что готовится просто. К тому же оно полезно для здоровья, утоляет не только голод, но и жажду.

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Холодник - рецепт на кефире

Это прекрасное свекольное блюдо займет совсем мало времени. Для его приготовления берем:

350 граммов отварной свеклы;

литр кефира;

250 миллилитров холодной воды;

350 граммов свежих огурцов;

30 граммов укропа;

30 граммов зеленого лука;

три зубчика чеснока;

соль и перец;

два-три вареных яйца.

Подготавливаем ингредиенты. Свеклу можно сварить или запечь в духовке. Для этого просто оберните ее фольгой и готовьте до мягкости при 160 градусах около 40 минут. Время готовки зависит от размера овоща и его возраста - молодой будет запекаться быстрее старого. Затем натираем свеклу, используя крупную терку.

Теперь начинаем готовить холодник. В свеклу вливаем кефир и воду. Жирность кисломолочного продукта не имеет значения, ориентируйтесь на свой вкус.

Нарезаем вареные яйца и добавляем туда же, вместе со специями и измельченным чесноком.

На этом этапе нужно хорошо перемешать холодный суп, попробовать на специи и всыпать укроп. Последним добавляем мелко нарезанный огурец. Он будет приятно хрустеть. Обязательно попробуйте овощ, он не должен быть горьким.

Затем холодник на кефире оставляем в холодильнике примерно на час. Подавать его стоит без разогрева, украсив зеленым луком.

Суп холодник у многих является любимым в летнее время.

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