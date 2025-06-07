Релиз запланирован на 2026 год.

На Summer Game Fest 2025 показали Scott Pilgrim EX, новый кооперативный битемап от разработчиков TMNT: Shredder’s Revenge.

Это полностью новое приключение, созданное в сотрудничестве с автором комикса Брайаном Ли О’Мэлли. Нас ждёт пёстрая кооперативная заруба на четверых с пиксельной графикой, новым сюжетом и переосмысленным Торонто, где Скотт, Рамона и ещё пять знакомых героев будут бить демонов, роботов и прочую нечисть.

Над визуалом снова работает легендарный художник Пол Робертсон, за музыку отвечает Anamanaguchi, а консультантом выступает режиссёр Scott Pilgrim Takes Off Бендэвид Грабински.

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За разработку отвечает канадская студия Tribute Games, основанная бывшими сотрудниками Ubisoft. Некоторые из них, к слову, трудились и над оригинальной игрой 2010 года.

Scott Pilgrim EX выйдет в начале 2026 года на ПК Playstation, Xbox Series и Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest 2025 анонсировали новую игру про Дэдпула, но поиграть в неё смогут не все. Deadpool VR станет эксклюзивом Meta Quest 3.

Кроме того, на Summer Game Fest 2025 показали новый трейлер Mafia: The Old Country. Игрой занимаются разработчики Mafia 3 и ремейка первой части.

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