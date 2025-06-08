Разработчики Game of Thrones: War for Westeros показали геймплей / Фото - PlaySide

Студия PlaySide показала, как будет выглядеть War for Westeros, стратегия в реальном времени по мотивам "Игры престолов". Разработчики поделились первыми геймплейными кадрами пре-альфы и немного приоткрыли завесу над будущим сюжетом.

Игрокам предложат выбрать один из четырёх великих домов: Старков, Таргариенов, Ланнистеров и Короля Ночи. В этой версии Вестероса мертвецам отведена полноценная фракция с ледяной армией, а финал сериала благополучно переписан: в трейлере Король Ночи убивает Джона Сноу и воскрешает его как союзника.

Каждая фракция в War for Westeros будет обладать уникальным стилем ведения войны. Старки - упорство и стойкость. Таргариены - огонь, амбиции и драконы. Ланнистеры - золото, влияние и политические игры. А нежить принесёт в Вестерос вечную зиму с великанами и мертвецами.

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Но сражения - не единственный путь к власти. Разработчики подчёркивают важность дипломатии, хитроумных союзов и коварных интриг. Исход войны зависит не только от армии, но и от вашей способности манипулировать врагами и друзьями.

Релиз Game of Thrones: War for Westeros запланирован на 2026 год. Игра станет эксклюзивом для ПК.

Фото War for Westeros 08 июня 2025
Фото War for Westeros 08 июня 2025
Фото War for Westeros 08 июня 2025
Фото War for Westeros 08 июня 2025
Фото War for Westeros 08 июня 2025

Кроме War for Westeros, в разработке также находится Game of Thrones: Kingsroad, экшен-RPG в мире "Игры престолов". Ранее мы рассказывали, что в сеть попали 25 минут геймплея этой игры.

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