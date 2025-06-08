Игра выйдет в 2026 году эксклюзивно на ПК.

Студия PlaySide показала, как будет выглядеть War for Westeros, стратегия в реальном времени по мотивам "Игры престолов". Разработчики поделились первыми геймплейными кадрами пре-альфы и немного приоткрыли завесу над будущим сюжетом.

Игрокам предложат выбрать один из четырёх великих домов: Старков, Таргариенов, Ланнистеров и Короля Ночи. В этой версии Вестероса мертвецам отведена полноценная фракция с ледяной армией, а финал сериала благополучно переписан: в трейлере Король Ночи убивает Джона Сноу и воскрешает его как союзника.

Каждая фракция в War for Westeros будет обладать уникальным стилем ведения войны. Старки - упорство и стойкость. Таргариены - огонь, амбиции и драконы. Ланнистеры - золото, влияние и политические игры. А нежить принесёт в Вестерос вечную зиму с великанами и мертвецами.

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Но сражения - не единственный путь к власти. Разработчики подчёркивают важность дипломатии, хитроумных союзов и коварных интриг. Исход войны зависит не только от армии, но и от вашей способности манипулировать врагами и друзьями.

Релиз Game of Thrones: War for Westeros запланирован на 2026 год. Игра станет эксклюзивом для ПК.

Кроме War for Westeros, в разработке также находится Game of Thrones: Kingsroad, экшен-RPG в мире "Игры престолов". Ранее мы рассказывали, что в сеть попали 25 минут геймплея этой игры.

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