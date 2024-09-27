Это продолжение сверхпопулярной серии от Capcom про охоту на чудовищ.

В магазине Steam обновился список самых желанных игр, сформированный на основе данных с вишлистов пользователей. После выхода Black Myth: Wukong в конце лета его возглавил Hollow Knight: Silksong, но на днях пальма первенства перешла другому тайтлу.

Теперь самым желанным тайтлом является Monster Hunter Wilds – новый экшен от Capcom про охоту на чудовищ. Премьера запланирована на 28 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Впрочем, поиграть в нее получится не всем: системные требования у игры достаточно суровые.

Что касается Hollow Knight: Silksong, то она опустилась на второе место. Продолжение уже ставшей культовой "метроидвании" должно было выйти еще в 2023 году, но этого так и не случилось. Сегодня игра по-прежнему не имеет даты выхода, а ее разработчики практически не выходят на связь.

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В первой пятерке также находятся Deadlock, новая игра Valve, украинский долгострой в лице STALKER 2 и китайский шутер Delta Force. Первая десятка выглядит так, а ознакомиться со всем списком можно здесь.

Напомним, накануне GSC подняла цены на все издания S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl в Steam на 80%. Теперь стоимость игры близка к цене из Microsoft Store. То есть самое дешевое издание обойдется в 1399 грн. Впрочем, это все равно дешевле, чем многие современные ААА-новинки.

А ранее на этой неделе в Steam состоялся релиз UFO 50, сборника небольших инди-игр от создателей Spelunky, Downwell и тому подобных хитов. По данным агрегатора Metacritic, он находится на четвертом месте среди самых высокооцененных релизов 2024 года.

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