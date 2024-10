Юсуф Фарес в своём стиле анонсировал игру под названием S*** ******N.

Юсуф Фарес и Hazelight Studios интригуют игроков своими намёками. Геймдизайнер поделился зацензуренным названием следующего проекта - S*** ******N. Это новая франшиза, и, как заявил сам Фарес, её официальный анонс не за горами.

Получаю множество вопросов о следующей игре. Вот вам для затравки. Это СОВЕРШЕННО НОВАЯ интеллектуальная собственность под названием S*** ******N. Уже скоро мы её покажем. Не могу дождаться.

Юсуф Фарес - шведский режиссёр и гейм-дизайнер ливанского происхождения, известный своей работой над нестандартными кооперативными играми, которые сочетают яркие истории и оригинальные механики. Он прославился благодаря своим играм A Way Out и It Takes Two, которые получили высокие оценки критиков и завоевали признание игроков по всему миру. Фарес известен своим эмоциональным подходом к созданию игр и харизматичными публичными выступлениями, которые часто привлекают внимание к его проектам.

Hazelight Studios, основанная Юсуфом Фаресом, уже давно зарекомендовала себя как одна из самых креативных и амбициозных студий в индустрии. Проекты Hazelight выделяются своим акцентом на кооперативный геймплей, который ставит взаимодействие игроков в центр внимания, что делает их игры особенно запоминающимися и уникальными.

Намёки основателя студии поддержали и в Hazelight. В официальном твиттере студии появилась фотография, на которой изображена кучка бумаг с пометками Hazelight и издателя EA Originals. На фотографиях видно множество заметок и исправлений, а также зачёркнутая последняя цифра года выхода игры, релиз намечен на "202?" год. Судя по заметкам на фоне, проект снова будет кооперативной игрой, а главных героев зовут Мио и Зои.

Дата анонса остаётся неизвестной, однако существует высокая вероятность, что презентация состоится в рамках шоу The Game Awards 2024, которая пройдёт 13 декабря. Учитывая дружеские отношения Юсуфа Фареса с ведущим TGA Джеффом Кили, это вполне возможно. Также стоит отметить, что Hazelight в этом году исполняется 10 лет, так что анонс проекта может быть приурочен к этому событию.

Напомним, что сегодня была анонсирована Subnautica 2. Самым необычным нововведением сиквела станет кооператив на троих игроков, в игре предстоит изучать новую неизвестную планету.

