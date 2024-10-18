Продолжение подводного выживача выйдет в ранний доступ уже в следующем году.

Прошлой ночью на презентации Xbox было анонсировано продолжение Subnautica, культовой игры про выживание на водной планете.

Разработчики игры, студия Unknown Worlds, с радостью поделилась подробностями сиквела. Первое: сюжет игры не связан с предыдущими частями, по крайней мере, сейчас кажется именно так. События разворачиваются на новой неизвестной планете, куда главный герой прилетает как участник экспедиционной миссии. Экосистема неизведанного мира оказывается несовместима с человеком, и тут появляется первая новая геймплейная особенность - генная инженерия.

Игрок сможет изучать флору и фауну планеты сканером, как и в прошлых частях, но теперь это будет приносить практическую пользу. Похоже, можно будет улучшать героя путём вживлениям в него сторонних генов.

Сама новая планета сделана по лекалам 4546B из первой части. В трейлере можно заметить коралловые плато, подводные скалы, но также и бездонные глубины, с левиафанами населяющими их.

Разработчики обещают обновить систему строительства. Теперь можно будет создавать более продвинутый транспорт и подводные базы.

Как видно из того же трейлера, в игре снова не будет атмосферы тотального одиночества из первой части, сиквел будет больше похож на аддон Below Zero, который добавил в игру больше сюжета и персонажей, но во второй части разработчики пошли ещё дальше.

Самым необычным нововведением в сиквеле станет кооператив до трёх человек. Для первой Subnautica когда-то делали мод, который позволял проходить игру с другом, Unknown Worlds расширили эту концепцию и добавят её в новый проект.

Subnautica 2 выйдет в ранний доступ в 2025 году. У игры уже есть страница в Steam.

Напомним, что недавно мы рассказывали о крупном обновление в ещё одном инди-феномене, который сейчас находится в раннем доступе. Hades 2 получила обновление с новым регионом, оружием и компаньонами. Также был немного переработан баланс и, разумеется, исправлены баги и ошибки.

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