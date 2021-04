Сотня игр в одной. Обзор кооперативного приключения It Takes Two

Приключенческая игра о супругах на грани развода от главного критика "Оскара" Юсефа Фареса поражает своим разнообразием. УНИАН изучил ее и готов рассказать, почему It Takes Two стоит пройти всем, у кого есть друзья или вторая половинка.

В игровой индустрии Юсеф Фарес известен по двум причинам. Во-первых, он устроил настоящую шумиху, когда в прямом эфире церемонии The Game Awards прямым текстом "послал" кинопремию "Оскар". А во-вторых, и это главное, он делает крутые кооперативные игры. И это при том, что еще 10 лет назад Фарес строил карьеру в кинематографе.

Юсеф родился в Бейруте в 1977 году. Когда ему стукнуло 10, он вместе с семьей, спасаясь от гражданской войны в Ливане, переехал в Швецию, где и заинтересовался кино. Уже будучи взрослым режиссером он прославился полуавтобиографической драмой "Зозо", за что получил премию "Северного Совета" и другие награды. Но после признания критиков Фарес снял еще два фильма и сменил вид деятельности.

В 2013 году он выпустил свою первую игру Brothers: A Tale of Two Sons, получив премию BAFTA, а в 2018-м вторую – A Way Out. Обе имели схожую идею – они основывались на взаимодействии двух персонажей, предлагая практически забытый другими геймдизайнерами кооперативный игровой опыт.

И вот недавно состоялся релиз третьей игры Фареса – приключенческой It Takes Two, которая уже в названии сообщает, что в одиночку с ней не справиться. Но в отличие от предыдущих проектов, этот поражает своим разнообразием. Мы прошли игру и рассказываем, что в ней такого особенного.

Сюжет

С самого начала игра знакомит нас с Коди и Мэй – супругами, чьи отношения переживают не лучшие времена. Пара готова развестись, и это узнает их дочь Роуз.

Девочка хочет помирить родителей, но случайно с помощью волшебной книги мексиканского доктора Хакима превращает их в кукол. С этого и начинаются все приключения. Коди и Мэй придется преодолеть очень много испытаний, чтобы снова стать нормальными, а в процессе решить свои разногласия и помириться.

Впрочем, Фарес не стал уходить в драму. Сюжет здесь подается легко, с изрядной долей юмора, делая игру похожей скорее на романтическую комедию. Ну вы знаете: когда парочка постоянно ругается, но вместе преодолевая трудности, снова сближается. В особо конфликтных ситуациях атмосферу разбавляет задорный доктор Хаким – представленный в виде той самой волшебной книги. Он к слову часто двигает сюжет вперед, подкидывая героям новые испытания.

Такая подача – это определенно положительный момент игры. Из вас не пытаются выдавить слезу, только объяснить мотивацию и поскорей подвести к геймплею. А именно игровой процесс является самой сильной стороной It Takes Two.

Аж глаза разбегаются

It Takes Two нельзя пройти одному. Но если вы соберетесь играть с другом, то вам достаточно, чтобы игру купил кто-то один. Владелец игры бросает другу приглашение, и тот играет с ним по сети бесплатно. Это тоже большой плюс It Takes Two.

А теперь вернемся к геймплею. Коди и Мэй в образе маленьких кукол отправляются в путешествие по собственному дому и его окрестностям. Из-за своего размера, герои воспринимают все вокруг иначе. К примеру, обычный чулан с пылесосом превращается в большую локацию, наполненную множеством головоломок и опасностей. А уж какое разнообразие механик и ситуаций ждет нас за пределами дома! До сих пор не верится, что разработчикам удалось органично вплести так много механик в одну игру. Тут будут и элементы платформера, головоломок, шутера, авиасимулятора, файтинга, встретятся механики стелса и многое другое. Их действительно так много, что описывать все не имеет смысла. Но мы все же приведем несколько примеров.

Все механики завязаны на конкретных ситуациях и тесном взаимодействии между персонажами. Вот Коди нашел гвозди, а Мэй взяла молоток. Используя только эти нехитрые инструменты, мы будем решать целый набор головоломок. Мэй может стукнув молотком ненадолго открыть дверь для Коди. А тот в свою очередь умеет бросать гвозди в стену, создавая уступы, за которые Мэй может зацепиться, чтобы перепрыгнуть пропасть. Как только вы освоитесь с этим, игра подкидывает вам испытание посложней. К примеру: есть целый ряд платформ, по которым можно забраться на высокую стену. Но они будут торчать из стены только в том случае, если их зафиксировать гвоздем. Только вот платформ много, а гвоздя всего три – значит вам нужно четко координировать свои действия, чтобы один прыгал с платформы на платформу, а второй успевал вовремя доставать гвозди и переставлять их в другие места.

Разобравшись с трудностями в доме, герои оказываются на улице и попадают в плен к белкам. Тут их ждет суровый допрос, ведь у белок идет война с осами, а Коди и Мэй уж очень похожи на шпионов.

В конце концов героев отпускают с условием пробраться в улей и уничтожить механическую осу-королеву. Коди выдают пушку, стреляющую липкой субстанцией, похожей на нектар, а Мэй получает ружье, которое может взрывать эту жидкость.

С этим арсеналом будут связаны самые разные задачи. Можно уничтожать атакующих вас ос, открывать ворота, активировать поворотные механизмы и даже управлять плотом.

Или же вы попадаете в "космическую" локацию. Тут Мэй находит антигравитационные ботинки, а Коди – пояс, способный уменьшать или увеличивать в размерах персонажа. Как вы уже поняли, с этими штуками тоже будет немало интересных головоломок. Авторы постоянно подкидывают что-то новенькое, не давая заскучать ни на минуту.

Только важно понимать, что без голосового чата играть вам будет сложно. Потому что нужно четко координировать свои действия. Особенно это важно в битвах с боссами.

Суровые и беспощадные

Боссы в игре будут ждать вас в конце каждой главы. Сражения с ними – хорошее испытание навыков, которые вы получили за последние пол часа. Первым, так сказать разминочным боссом будет старый пылесос, в битве с которым вы высосете ему глаза его же шлангами! Да, юмор тут иногда на грани.

Потом будет оживший ящик с инструментами, где вам нужно будет уворачиваться от ударов лопаткой, летящих циркулярок, перепрыгивать дырки в полу и вовремя атаковать соперника.

Но чем дальше, тем сложнее боссы. К примеру, одна из запоминающихся битв была с игрушечным Бабуином на летающей тарелке. В начале нужно было уворачиваться от его ракет, ждать пока они упадут на пол, потом садиться на них и таранить босса. А уже в следующей фазе Коди попадает внутрь летающей тарелки, где через множество крутящихся платформ с электрическими разрядами нужно добраться до кнопки, которая катапультирует Бабуина. В это время Мэй приходится отвлекать обезьяну, избегая смертоносных лазеров, бомб и ударов летающей тарелки. Скорость реакции и попадание в тайминги должны быть на высшем уровне.

Необязательные испытания

Мир игры изобилует интерактивными предметами, с которыми можно взаимодействовать. Вы можете найти свинью-копилку, набить ее мелочью, собранной на локации, а потом разбить. Зачем? Просто так. За это дадут ачивку.

Но есть и дополнительные мини-игры: пиксельные танчики, стрельба по мишеням, арифметика и многое другое. Это здорово разбавляет и без того насыщенное приключение.

Графика

Иногда заметно, что текстуры в It Takes Two не в высоком разрешении. Но ситуацию спасает визуальный стиль, яркие пейзажи и динамика происходящего на экране.

Стоит также отметить, что на протяжение всей игры, за исключением катсцен, будет сплитскрин, даже если вы играете по сети. Скажу честно, до прохождения я был уверен, что постоянно видеть разделенный экран мне не понравится. Но в процессе я понял насколько это удобно.

Дело в том, что персонажам часто приходится работать сообща, находясь в разных точках локации, а координировать свои действия удобно глядя на экран напарника. Так что сплитскрин в итоге оказался удачным решением.

Что понравилось:

Разнообразие механик;

Чтобы играть вдвоем, игру достаточно купить только одному человеку;

Визуальный стиль;

Встречаются хорошие шутки;

Некоторые битвы с боссами могут бросить вызов;

Потенциал для реиграбельности: герои выполняют разные задачи, так что перепройти заново за других персонажей будет интересно.

Что не понравилось:

Иногда темп проседает и игра дольше, чем нужно заставляет выполнять похожие испытания;

Графика не всегда хорошо выглядит.

Вывод

It takes Two – это веселая, яркая и увлекательная игра, от которой просто невозможно заскучать. Так что если у вас есть вторая половинка или друг, то новое творение Юсефа Фареса подарит вам десяток часов увлекательного геймплея.

Оценка УНИАН: 9

Сергей Коршунов

