Действия директоров Brandoville Studios привели к смерти новорождённого ребёнка.

Индонезийскую аутсорс-студию Brandoville Studios, которая работала над анимациями в Assassin's Creed Shadows и The Last of Us Part 1 Remake, обвинили в многолетних издевательствах над сотрудниками.

Авторы YouTube-канала People Make Games провели собственное расследование, в ходе которого пообщались с бывшими работниками студии, которые рассказали об ужасах, творившихся в компании.

Сотрудница Brandoville Studios Криста Сидни пообщалась с People Make Games и рассказала, что когда она пришла в компанию в 2019 году, она поспорила с директорами студии, Черри и Кен Лаи. В ходе конфликта она повысила голос на Черри, за что получила выговор. В документе было написано, что с Сидни общался Бог, а она посмела его перебить.

Видео дня

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, сотрудников компании вынудили буквально жить в офисе Brandoville Studios, обустроив что-то вроде общежития в стенах студии. После этого случаи физических и психологических издевательств участились. Сидни показала видеозапись, на которой видно, что Черри Лаи заставляла её бить себя по лицу, пока не пойдёт кровь. На этом же ролике Сидни уже не в состоянии говорить, а сама она потом вспоминала, что тогда у неё на несколько секунд пропало зрение.

Другая сотрудница Brandoville Studios Сифана Афианти была беременна, когда работала в компании. Черри заставляла девушку приходить на совещания поздно ночью, от чего Афианти недосыпала. Из-за огромного стресса Сифана оказалась прикована к постели, что, впрочем, не мешало Лаи требовать от неё продолжать работу.

Ребёнок Сифаны Афианти родился недоношенным и умер через 4 месяца. Когда девушка попросила отгул в связи со смертью ребёнка, Черри написала HR компании: "Чёрта с два мы будем оплачивать ей отпуск потому что ей грустно".

Ещё один сотрудник компании Цезарь Бальтазар сообщил, что Черри Лаи требовала отдавать ей большую часть его зарплаты, якобы чтобы помочь ему с финансовой грамотностью. У Цезаря оставалась сумма для вещей первой необходимости, но если он хотел совершить какую-нибудь серьёзную покупку, то должен был спросить разрешения у Черри Лаи. Ну и нужно ли говорить, что чаще всего Черри отказывала Бальтазару.

Brandoville Studios закрылась 8 августа 2024 года. Сидни вспоминает, что последние месяцы жизни компании были самыми страшными. Однажды Черри Лаи избила её из-за того, что Сидни принесла пакет с продуктами Лаи, но поставила его под дверью, а не повесила на ручку.

После закрытия Brandoville Studios супруги Лаи переехали в Гонконг, где открыли новую аутсорс-студию LaiLai Studios. People Make Games написали Черри письмо, в котором попросили прокомментировать обвинения, на что та ответила: "Для меня моя часть истории не важна, лишь бы моей команде было хорошо и безопасно". Черри была согласна на разговор с журналистами, но при одном условии: они должны приехать к ней в Гонконг.

История Brandoville Studios уже вызвала резонанс в индустрии. Ubisoft, которая в числе прочих работала со студией, выразила глубокую обеспокоенность, заявив, что они глубоко сочувствуют всем пострадавшим разработчикам.

Ранее мы рассказывали, что основатель Ubisoft Ив Гиймо обратился к разработчикам после закрытия бесплатного шутера XDefiant.

Вас также могут заинтересовать новости: