Ubisoft сосредоточится на создании игр, сократив необязательные процессы.

Сегодня Ubisoft закрыла свой бесплатный многопользовательский шутер XDefiant и распустила команду, которая над ним работала. В связи с этим, основатель компании Ив Гиймо решил обратиться к работникам и поделится своим видением развития Ubisoft.

Внутреннее письмо Гиймо опубликовал инсайдер Том Хендерсон в своём издании Insider Gaming. По словам бизнесмена, закрытие студий, которые работали над XDefiant, в Сан-Франциско, Осаке, а также сокращение разработчиков в Сиднее - одно из самых непростных решений, которое Гиймо доводилось принимать. Однако команды бросили вызов самому лучшему шутеру на рынку и не справились.

Также Гиймо подтвердил, что закрытие XDefiant позволит Ubisoft финансировать более прибыльные проекты.

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По итогу директор заявил, что компания представит инициативы, которые позволят сосредоточиться на создании игр, сократив необязательные процессы:

"Мари-Софи де Воберт представит инициативы, направленные на то, чтобы вернуть ежедневный фокус на создание, сократить количество ненужных процессов и посвятить больше времени тому, что действительно важно для каждого из нас: созданию лучших игр."

Ранее Ив Гиймо заявлял, что не переживает, что их новый Assassin's Creed: Shadows в Японии выйдет в один год с сиквелом Ghost of Tsushima.

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