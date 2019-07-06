В Харькове неизвестные с оружием напали на агитаторов кандидата от "Слуги народа" (видео)

Волонтеров «предупредили, что сегодня их бить не будут, а уже завтра нападут не только на палатки».

В Харькове на Салтовке вечером произошло нападение на агитационные палатки кандидата от партии "Слуга народа".

Как сообщают свидетели, к агитационной палатке подъехал микроавтобус, оттуда выбежали около десяти парней спортивной наружности, и вооружившись ножами начали кромсать палатки кандидата "Зе!команды", передает 057.

Нападения произошли в двух местах: сначала на перекресте ул. Гвардейцев Широнинцев, затем около ТРЦ "Украина".

"Мы стояли, раздавали литературу. Подбежали несколько человек, порезали палатки, очень быстро набежали со всех сторон, забрали литературу, порезали и убежали. Говорили, еще раз увидим – отомстим, угрожали", - рассказали волонтеры.

Волонтеров «предупредили, что сегодня их бить не будут, а уже завтра нападут не только на палатки».

Сами агитаторы уверяют, появились нападавшие буквально «ниоткуда», и также быстро сбежали.

Буквально через минуту после того, как нападавшие скрылись, волонтеры вызвали полицию. На место приехала следственно-оперативная группа, которая сразу опросила свидетелей и запросила данные с ближайших камер видеонаблюдения, которые расположены вокруг агитационной палатки.

Видео 057

Кандидат в депутаты Андрей Одарченко, палатки которого были уничтожены, считает, что это банальная попытка запугать его волонтеров и самого Одарченко от конкурентов по округу.

"Я кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 170 избирательному округу. Это Салтовка, как раз то место, где произошло это событие. Я не удивлюсь, что это может быть любой из моих конкурентов. То есть любой из кандидатов, которые избираются в депутаты, по этому же округу. Учитывая эту грязную предвыборную кампанию, я человек новый в политике, и в шоке от того, что происходит. И с моей точки зрения, это прямое олицетворение будущей деятельности этих потенциальных кандидатов в народные депутаты", - говорит Одарченко.

Как сообщал УНИАН, в партии Вакарчука заявили о нападении на своих волонтеров и помещение коворкинга во Львове.