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В партии Вакарчука заявили о нападении на своих волонтеров и помещение коворкинга во Львове

16:33, 02 июля 2019
Выборы 2019
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Во Львове напали на активистов и коворкинг "Голоса" / goloszmin.org

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Как говорится в заявлении на сайте партии, вчера около 20:00 часов возле остановки «Шувар» на Сыхове во Львове молодые люди в спортивных костюмах напали на волонтеров в футболках и кепках «Голоса». Они ругались и оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендированную одежду, преследовали их по улицам и угрожали физической расправой.

Утверждается, что ночью на львовский «Коворкинг Изменений» партии произошло нападение.

«Испортили оформления нашего места встреч с волонтерами на ул. Друкарской. Отодрали и обрисовали буквы с щита и сломали эмблему «Голоса». Также пытались отцепить баннер», — сообщила координатор коворкинга во Львове Анна Филистин.

Отмечается, что на камерах видеонаблюдения видно, как трое парней со снаряжением целенаправленно пришли разгромить место встречи волонтеров.

В партии такие действия считают предвыборными провокациями.

Напомним, национальная полиция открыла 60 уголовных производств относительно нарушения избирательного законодательства.

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Теги: #выборы#Львовпогода во Львове