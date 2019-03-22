Спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова накануне выборов - СБУ

Задержан завербованный за 15 тыс. долларов житель Харькова.

Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт на станции метро "Индустриальная" в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецоперация проводилась управлением СБУ в Харьковской области и главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Читайте такжеВ МВД рассказали, сколько правоохранителей привлекут к охране на выборах

Оперативники СБУ установили, что российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 г тротила, которое приводится в действие телефонным звонком.

Кураторы из России также предоставили инструкции о проведении подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили 15 тыс. долларов США за совершения преступления.

СБУ установила, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.

В СБУ заверили, что во время спецоперации не было допущено возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья граждан. В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его муляжом.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после установки на станции метро "Индустриальная" взрывного устройства во время массового скопления людей.

Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта. Продолжается досудебное следствие.