'Жадность зашкаливает': платное радио в Battlefield 6 вызвало ярость игроков

Бесплатно доступны только "общие радиостанции", де звучит музыка разных жанров, но без громких хитов и известных исполнителей.

Сообщество Battlefield 6 снова недовольно – на этот раз из-за платного радио. Обещанная радиостанция с лицензированной музыкой, которая звучит непосредственно внутри техники, оказалась платной, пишет портал GameRant.

Как оказалось, доступ к ней открывается только по подписке Battlefield Pro. За $25 покупателям выдают не только дополнительный опыт и камуфляжи, но и эксклюзивный набор музыки для радио внутри техники. Геймеры с пропуском могут слушать хиты Limp Bizkit, The Prodigy, RHCP и других рок-групп.

Остальным геймерам остается довольствоваться "общими радиостанциями" с музыкой разных жанров, которую характеризуют просто как "фоновую". Таких хитовых композиций и исполнителей там, очевидно, нет.

Пользователей возмутил подход EA. Многие призвали сделать радиостанцию "бесплатной".

Жадность зашкаливает. Игра стоит 70 долларов, а музыка на радио еще и платная.

Платный доступ к трекам, которые можно слушать максимум 30 секунд за раз, кажется отвратительным подходом. Это заставляет меня сомневаться, стоит ли покупать игру

Это очень обидно. Просто сделайте радио [с этими песнями] доступным для всех.

Battlefield 6 вышла 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Критики высоко оценили новую часть легендарной серии милитари-шутеров, поставив ей 84 балла из 100 возможных. А вот в Steam отзывы "смешанные".

Напомним, 28 октября в Battlefield 6 стала доступна бесплатная королевская битва REDSEC. Релиз совпал с выходом первого контентного сезона.

Ранее эксперты протестировали и выбрали пять лучших видеокарт для игры в Battlefield 6. Оказалось, что для получения стабильных 60 fps в нативном Full HD достаточно карты уровня GeForce RTX 5060.

УНИАН писал, что украинскую игру по Лавкрафту The Sinking City 2 перенесли на следующий год. Проект станет первым полноценным Survival-хоррором для студии Frogwares.

