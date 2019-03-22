В Харькове на кладбище обнаружили страшную находку (фото)

Тело ребенка нашел местный житель, который занимался сбором мусора и металлолома на кладбище.

В Харькове на городском кладбище на улице Академика Павлова обнаружили тело новорожденного мальчика, которое было завернуто в пакет.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, вчера, 21 марта, в 18:44 в Московский отдел полиции поступила информация от 54-летнего харьковчанина о том, что во время сбора мусора и металлолома на кладбище он обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца.

По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области и Московского отдела полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.

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«На месте происшествия обнаружено тело мальчика в возрасте до 1 месяца. Ребенок был замотан в фрагмент ткани красного цвета, завернут в полимерный пакет черного цвета и обмотан скотчем», - говорится в сообщении.

Тело младенца направлено в морг для установления причины смерти.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельствах и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.