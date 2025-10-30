Возвращение легенды: появился трейлер фильма 'Крик 7' с Нив Кэмпбелл (видео)

Зрители встретятся со старыми героями.

Хоррор-франшиза "Крик" возвращается, а вместе с ней - легендарная актриса Нив Кэмпбелл, которая играет роль Сидни Прескотт.

Сегодня на YouTube-канале Paramount Pictures появился первый трейлер фильма "Крик 7". В нем можно увидеть, что культовая героиня снова столкнется с волной жестоких убийств. Премьера состоится 27 февраля 2026 года.

В актерский состав также вернулись Кортни Кокс ("Друзья"), Мейсон Гудинг ("Последствия. Мост в огне"), Джасмин Савой Браун ("Шершни"), Дэвид Аркетт ("Костяной томагавк"), Мэттью Лиллард ("Скуби-Ду", "Это все она") и Скотт Фоли ("Скандал", "Анатомия Грей").

Видео дня

Седьмая часть фильма была официально анонсирована еще в августе 2023 года после громкого успеха предыдущей ленты, однако из-за забастовок профсоюзов, представляющих актеров и сценаристов, производство несколько раз останавливалось. Кроме того, произошло немало изменений в составе команды проекта, напоминает Variety.

В частности, актрису Мелиссу Барреру, которая исполняла роль Сэм Карпентер в двух предыдущих фильмах, убрали из проекта из-за ее постов в соцсетях о войне между Израилем и ХАМАС. Дженна Ортега, известная по сериалу "Венздей", также покинула проект из-за конфликта в расписании съемок. Режиссер Кристофер Лэндон ("Счастливого дня смерти") покинул фильм в декабре 2023-го, а его место занял создатель оригинальной серии "Крик" Кевин Уильямсон.

Напомним, ранее стало известно о продолжении культового американского сериала "Побег".

