Курс гривни к евро установлен на уровне 48,51 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,97 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,51 гривни за один евро, то есть гривня усилилась сразу на 36 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,94/41,97 грн/долл., а евро - 48,45/48,50 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины 30 октября средний курс доллара сегодня составлял 42,15 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 42,05 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 8 копеек и составлял 42,17 гривни за доллар, а курс евро упал сразу на 15 копеек и составлял 49,20 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,57 гривни, а евро - за 48,20 гривни.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал прогноз курса валют в Украине на летопад.

Вас также могут заинтересовать новости: