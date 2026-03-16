Стоимость проезда в киевском метро нужно повысить вдвое, – эксперт

Себестоимость перевозок растёт, уверяет специалист.

Стоимость проезда в киевском метрополитене нужно поднять в полтора-два раза, то есть до 12-16 гривень. Об этом в эфире "Киев24" заявил директор ОО "Институт города" Александр Сергиенко.

"Я думаю, что нужно повышать вдвое, возможно, в полтора раза, чтобы компенсировать рост себестоимости перевозок. Важно объяснять людям, что если оставлять стоимость проезда на прежнем уровне, то это просто чистейший популизм. Нужно, чтобы метро работало стабильно. Для этого нужны деньги, квалифицированный труд в метрополитене", – рассказывает Сергиенко.

По его словам, следует определить, какую долю среднего дохода киевлянина составляли 8 гривень в 2018 году, а затем сравнить ее с уровнем доходов в 2025 году.

"Нужно посчитать, какую долю составляла сумма в 8 гривень в 2018 году, и посмотреть соответствующую долю среднего дохода киевлянина в 2025 году. И из этой пропорции определить стоимость проезда", – предлагает эксперт.

Специалист говорит, что работа сотрудников метрополитена сложна, а многие процессы происходят в ночное время.

"Очень неудобный график работы – ночью фактически идет обслуживание всех сетей. Метро никогда не прекращало свою работу: если днем поезда ездят, то ночью идут все регламентные работы. То есть найти работников в метро довольно сложно. Недаром сейчас приглашают женщин на курсы водителей", – рассказывает Сергиенко.

Стоимость проезда в Киеве – последние новости

В Киеве уже выросли цены на проезд в некоторых маршрутках. Так, на выходных с 14 марта выросла стоимость проезда по маршруту №434 – до 20 гривен. Этот транспорт курсирует между жилым массивом Троещина и станцией метро "Черниговская".

За счет дополнительного начисления комиссионного сбора с 11 марта выросла и стоимость проезда в киевской электричке. Новая цена составляет от 19,2 до 22 гривень. В то же время при покупке билета через мобильное приложение "Укрзализныци" или через городское приложение "Киев Цифровой" его стоимость остается прежней – 15 гривень.

