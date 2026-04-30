Бензин дешевеет на АЗС: сколько стоит топливо в последний день апреля

Средняя стоимость дизельного топлива не изменилась.

Средние цены на премиальный бензин на АЗС в последний день апреля несколько снизились, несмотря на рост мировых цен на нефть и котировок газойля. В то же время средняя стоимость дизельного топлива 30 апреля не изменилась, а автогаз незначительно подорожал, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что премиальный бензин марки А-95 в среднем подешевел на 51 копейку – до 75,76 грн/л, тогда как обычный 95-й "похудел" лишь на 5 копеек – до 72,39 грн/л. Средняя стоимость автогаза в четверг снизилась на 11 копеек – до 48,69 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего в предпоследний день апреля 95-й бензин продают в сети Brent Oil. Стоимость топлива на АЗС сети, в среднем, составляет 66,85 грн/л. Самые высокие цены на 95-й зафиксировали в сети Grand Petrol – 76,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 72,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 72,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG – 75,90 грн/л;

БРСМ – "Нафта" – 69,92 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельным топливом 30 апреля заправляют в сети "Фактор" – 85 гривен за литр, а дороже всего в сети Grand Petrol – 91,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 87,90 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 86,51 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего газ 30 апреля продают в сети "Кворум". Средняя стоимость топлива на стелах АЗС – 46,28 грн/л. Дороже всего заправиться автогазом в последний день апреля можно в сети Motto – 52,98 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,13 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Цены на дизельное топливо на АЗС с 20 по 27 апреля, в среднем, снизились на 1,78 грн/л, до 88,14 грн/л. Бензин марки А-95 подешевел на 25 коп./л (72,46 грн/л), А-95+ – на 22 коп./л (76,28 грн/л), а сжиженный газ "похудел" на 12 коп./л (48,87 грн/л).

Впрочем, 30 апреля цены на нефть марки Brent утром выросли до четырехлетнего максимума, что повлияет на стоимость топлива в Украине в случае сохранения тенденции. Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин не исключает незначительного повышения цен на топливо ввиду роста цен на нефть и котировок газойля.

