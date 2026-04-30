'Глупых не берем': командир катера рассказал, как в Украине набирают людей в речную флотилию

В речной флотилии ВМС ВСУ делают ставку на молодых, мотивированных и сообразительных военных, ведь служба на катерах требует не только физической выносливости, но и умения работать со сложной техникой. Об этом командир десантного катера Денис Чумак рассказал в интервью Главкому.

По его словам, "очень-очень много времени уходит" на подготовку экипажа в целом и того или иного специалиста в частности. Говорит, что для полноценного обучения экипажа нужно полгода.

"Экипаж катера, когда он работает в боевых условиях, должен быть единым организмом. Ты только взглянул на пулеметчика – он сразу понимает, что ты от него хочешь. Посмотрел на рулевого или механика – он уже знает, что ему нужно делать. Действия экипажа во время учений доводим до автоматизма", – пояснил он.

Чумак рассказал, что также приходится долго обучать бойцов стрелять с катера. Мол, вести огонь из укрытия на земле и с катера – "это совсем разные вещи".

"Когда ты на катере, то не целишься, а работаешь визуально по трассерам, причем не уцепившись за катер, а стоя на полусогнутых ногах на борту. Потому что катер качается, и, соответственно, качается корпус стрелка. Когда катер делает маневр, то это разные углы наклона и, соответственно, разные сектора обстрела. Это сложно, и нужно стрелять точнее", – отметил он.

Также командир катера рассказал, как речная флотилия набирает людей, учитывая, что с мобилизацией сейчас сложно везде:

"Мои критерии – это должны быть молодые подвижные ребята. И не тупые. Тупых мы не берем. Мы работаем на сложной, специализированной технике, новичкам нужно суметь в ней разобраться".

Он отметил, что в дивизионе есть рекрутеры, которые занимаются подбором людей через учебные центры и территориальные центры комплектации (ТЦК).

"Но в основном набираем молодых людей, которые заканчивают специальные колледжи, где готовят специалистов для судоходства и смежных профессий. Многие выпускники подписывают с речной флотилией контракт, чтобы служить по своей специальности, на которую учился, работать над тем, к чему готовился и шел", – говорит командир.

По его словам, ребята понимают, что лучше пойти на службу по специальности, чем впоследствии попасть в совсем другие войска. В любом случае, говорит он, никто никого не тянет силой, потому что флотилии нужны мотивированные и ответственные люди, которые будут работать на очень дорогой, специализированной и сложной технике.

"Хотелось бы, чтобы ребята не боялись идти на катера и защищать государство, потому что это не так страшно, как может показаться. Страшно – это когда ты там не был (на боевых выходах, – ред.) и ты себя накручиваешь. А когда начинается настоящая работа, тогда ты не думаешь о страхе, потому что нет времени", – добавил он.

Проблемы с мобилизацией в Украине

Ранее УНИАН писал, что военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинская) назвала мобилизационный ресурс Украины. Он, по ее словам, составляет более полутора миллионов человек. Она подчеркнула, что "это те люди, которые могут сейчас пополнить армию", и, очевидно, "тогда могла бы происходить ротация".

Также офицер Вооруженных сил Украины, политолог Андрей Ткачук заявил, что Украина не может отказаться от мобилизации, но процессы могли бы быть лучше. Тогда это, в частности, "не дискредитировало" бы военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также "не давило" бы на них. Кроме того, это "не отпугивало бы гражданских людей", говорит военный.

Вас также могут заинтересовать новости: