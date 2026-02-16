Обвал потолка на 'Теремках': в метро Киева объяснили, что произошло

Это связано с предварительными повреждениями конструкций выхода из-за обстрелов.

Станция киевского метро "Теремки", где ранее произошло повреждение потолка, работает в обычном режиме, движение поездов осуществляется без изменений.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, около 22:30 в воскресенье, 15 февраля, зафиксировано локальное повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов станции. В результате инцидента никто не пострадал.

"В Киевском метрополитене объясняют: инцидент произошел из-за неоднократных предыдущих повреждений конструкций выхода, полученных во время обстрелов. Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров. При этом проводились подготовительные работы для дальнейшего частичного ремонта выхода", - говорится в сообщении.

Так, в настоящее время специалисты продолжают обследовать систему подвесного потолка и в целом подземный переход станции.

Строительство метро в Киеве - последние новости

Метро на Виноградарь начали строить в 2019 году. Две новые станции планировалось открыть еще в 2021 году.

В декабре 2025 года руководитель киевского метрополитена Виктор Выговский сообщил, что Киевский метрополитен не сможет запустить движение на участке до Виноградаря в 2026 году, поскольку завершение работ планируется не ранее 2027 года.

Председатель фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил, что стоимость достройки метро на Виноградарь выросла в шесть раз по сравнению с предыдущими расчетами.

По его словам, проект достройки будет реализовываться за счет городского бюджета. Изначально сумма составляла около 4 млрд грн, но впоследствии выросла до 24 млрд грн.

