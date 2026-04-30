Россия продала сотни ракет класса 'воздух-воздух' Р-37М для истребителей 'Су'

Носителями ракеты Р-37М являются истребители МиГ-31БМ, Су-35С и Су-30СМ2.

Индия подписала контракт с Россией на поставку около 300 ракет класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М на общую сумму около 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Поставки планируется осуществить в течение 12-18 месяцев с момента подписания контракта. Носителями ракет на первом этапе определены истребители Су-30МКИ ВВС Индии. Сегодня это основной индийский боевой самолет, по состоянию на 2024 год Индия имела около 260 таких истребителей.

Закупка рассматривается как промежуточное решение до принятия на вооружение индийских ракет Astra Mk-2 и Astra Mk-3.

По мнению специалистов, интеграция ракеты Р-37М обеспечит Военно-воздушным силам Индии преимущество по дальности поражения над Военно-воздушными силами Пакистана, которые уже используют китайскую ракету PL-15.

Экспортная версия PL-15, получившая обозначение PL-15E, имеет максимальную дальность поражения целей около 145-160 км. В то же время Р-37М может поражать воздушные цели на дальности более 200 км (сами россияне вообще говорят о 300 км, что выглядит как преувеличение).

Отметим, что в России носителями ракеты Р-37М выступают истребители МиГ-31БМ, Су-35С и Су-30СМ2. Р-37М активно используется в войне в Украине, что, по данным источников, также повлияло на выбор Нью-Дели.

Российско-индийское военное сотрудничество

В феврале УНИАН сообщил, что Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение 288 зенитных ракет для систем С-400 "Триумф". Общую стоимость покупки ракет оценили в 10 000 крор рупий, или около 1,2 млрд долларов.

А еще раньше стало известно, что Индия хочет купить у России сразу пять систем С-400. Перед этим решением Нью-Дели проанализировал применение российских систем во время конфликта с Пакистаном и, по-видимому, остался доволен их эффективностью.

