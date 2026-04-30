После поражения катеров эксперт оценил, может ли 'прилететь' и по Керченскому мосту

Украина разрабатывает целый ряд мощных дальнобойных вооружений, говорит Долинце.

Для эффективного поражения Керченского моста необходим удар мощным оружием. Об этом в эфире Radio NV сказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, отвечая на вопрос о поражении российских катеров, охранявших Керченский мост, и стоит ли предполагать, что 9 мая что-то может "прилететь" и по самому мосту.

Долинце отметил, что для того, чтобы 9 мая "прилетело" по мосту, должно быть что-то изготовлено и подготовлено для соответствующего удара. В то же время, говорит он, Украина работает над целым рядом мощных дальнобойных вооружений.

"Для действительно эффективного поражения такой цели должно быть либо массированное ударение мощным оружием, либо достаточно мощное оружие. Даже для того, чтобы временно вывести эту инфраструктуру из строя, необходимо было большое количество взрывчатых веществ при предыдущих поражениях этого объекта", – сказал он.

Другие важные цели

Кроме того, эксперт подчеркнул, что, помимо моста как определенного символа, существует большое количество других не менее интересных и важных целей.

"В частности, мы говорим об авиации, которую на сегодняшний день Россия активно скрывает на гражданских аэродромах, использует инфраструктуру гражданских аэродромов. Сокращение количества российской авиации и баз хранения, обслуживания, ремонта также является не менее важным", – сказал Долинце.

Он добавил, что это снижает способность врага наносить удары по территории Украины управляемыми авиационными средствами, носителями баллистических и аэробаллистических ракет.

Долинце также отметил, что враг рассчитывает на то, что размещение военной техники среди гражданской техники будет способствовать затруднению ее обнаружения. А при попытках поражения гражданские самолеты и гражданская инфраструктура могут служить определенным прикрытием.

Поражение российских катеров

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 апреля Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по корабельно-катерному составу России в районе Керченского пролива.

В результате были поражены патрульный сторожевой катер Федеральной службы безопасности России "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок". Враг понес безвозвратные и санитарные потери.

