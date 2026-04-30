Минус 12 килограммов за три месяца: звезда 'Крепостной' поразила похудением для роли

Актриса рассказала, благодаря чему ей удалось добиться такого результата.

Известная украинская актриса Юлия Буйновская, известная по сериалам "Парочка следователей", "Крепостная" и "Просто Надежда", рассказала, что недавно похудела на 12 килограммов, и назвала причину своей резкой трансформации.

"Похудела я специально для роли. Мы снимали полнометражку, очень интересную работу. Это послевоенные годы, я играла медсестру. Я спокойно к этому отношусь, потому что это работа. Когда у тебя есть мотивация, то оказывается, что можно похудеть за три месяца на 12 килограммов", – рассказала Юлия Буйновская в интервью Маричке Падалко.

До этого актриса долго не могла похудеть из-за длительного лечения депрессии и приема лекарств.

"Я ростом 169 сантиметров, сама по себе маленькая и хрупкая, но из-за гормональных таблеток я набрала 12 килограммов вместе с водой и отеками. Я лечу депрессию, и этот препарат помогал мне засыпать. Из-за него я набрала вес. Я сходила к врачу, и мы сменили препарат", – сказала Юлия Буйновская.

Она отметила, что сбросить килограммы удалось благодаря тренировкам и режиму питания.

"Не могу сказать, что я себя ограничивала, полноценно питалась три раза в день. И спорт. Пилатес, который я очень люблю, и йогой занимаюсь восьмой год. На йоге ты не похудеешь, но тело будет крепким и здоровым. А вот в спортзале, в тренажерном зале мне тяжело", – добавила Буйновская.

