Чего на самом деле хочет Путин, продвигая 'перемирие' перед 9 мая: объяснения эксперта

Удастся ли это реализовать – вопрос остается открытым, говорит Долинце.

В вопросе перемирия на время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Россия пытается преследовать собственные интересы, то есть обеспечить безопасное проведение парада в Москве и других крупных городах.

Об этом в эфире Radio NV сказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, отвечая на вопрос об идее президента России Владимира Путина о перемирии.

"Мы помним, что любые перемирия, которые Россия декларировала или на которые соглашалась, – обычно их нарушала. Поэтому это выглядело больше как какие-то политические заявления и меньше касалось реальных ограничений каких-либо активных боевых действий", – отметил он.

Видео дня

В то же время, заметил эксперт, Россия пытается преследовать собственные интересы, то есть обеспечить безопасность проведения парада в Москве и других крупных городах. Также, по его словам, стоит учитывать, что Украина как часть европейского континента тоже будет отмечать в мае определенные мероприятия, связанные с памятью о Второй мировой войне.

"Поэтому также следует понимать, что снижение рисков для участников таких мероприятий и населения тоже может иметь место. Насколько действительно этого можно будет достичь? Вопрос остается открытым. Но попытка Путина протащить эту идею через Трампа и Соединенные Штаты Америки все же может иметь какой-то эффект", – сказал Долинце.

Путин и перемирие

Как сообщал УНИАН, ранее Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Трамп "активно поддержал эту инициативу".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил своей команде уточнить у США детали российского предложения и выяснить, "о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем".

Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в России пока не определились, сколько времени будет действовать "перемирие на День Победы", которое предлагает ввести Путин.

