Не гены и не дисциплина: психологи ответили, что помогает оставаться здоровым до старости

Есть люди, которые постоянно худеют и набирают вес, а есть те, кто каждое утро проходит три километра не потому, что так посоветовал врач, а потому, что во время прогулки они думают. Разница между этими двумя людьми не в дисциплине, метаболизме или генетике, а в том, что определить сложнее - в причине, по которой они продолжают двигаться. Об этом пишет Space Daily.

История о генетике, которую мы неправильно понимаем

"Когда мы видим кого-то, кто заметно хорошо стареет, инстинктивно склонны приписывать это удаче. Хорошим генам. Эффективному метаболизму. Чему-то, чего мы не можем повторить и, вероятно, не имеем. Этот инстинкт в большинстве случаев ошибочен", - подчеркивают специалисты.

Исследование, опубликованное в журнале "Immunity and Ageing", показало, что около 25% вариаций в продолжительности жизни человека обусловлены генетическими факторами. Это свидетельствует о том, что остальные 75% определяются выборами, которые человек делает на протяжении своей жизни.

"Вклад генетики, - как выразился один из врачей клиники Мейо (США), - гораздо меньше, чем некоторые считают".

Гораздо легче верить, что ваше здоровье не зависит от вас, чем смириться с тем, что качество старения обусловлено вашим поведением.

Почему желание лучше выглядеть - плохая долгосрочная стратегия?

Большинство людей, которые начинают заниматься спортом, мотивируются внешностью. Это не критика, а точное описание того, что продает фитнес-культура и что большинство из нас покупает.

"До" и "после". Похудение. Рельефные руки к лету. Проблема не в цели. Проблема в сроке годности такого рода мотивации", - объясняют в Space Daily.

В то же время человек, который постоянно занимается физическими упражнениями на протяжении 35 лет, ведь ему это действительно нравится, достигнет 70-летнего возраста в ином физическом состоянии, чем человек, который в 30-40 лет выгорал, прекращал занятия и повторял этот цикл не один раз.

"Исследование внутренней мотивации также выявило нечто, на чем стоит остановиться: когда люди занимаются спортом преимущественно благодаря тому, что психологи называют "интроецированной" мотивацией, то есть чувством вины, стыда или внешним давлением, сами занятия часто вредят психологическому здоровью. Можно поддерживать тело в форме и одновременно разрушать человека. Люди, которые остаются в форме до глубокой старости, обычно так не поступают. Они нашли что-то, что не воспринимается как наказание", - добавили в материале.

Дело никогда не было в дисциплине

Дисциплина для большинства людей - это не возобновляемый ресурс, она иссякает и колеблется. Она может не выдержать горя, болезни или накопленной усталости от сложной жизни.

"То, что выдерживает эти испытания, - это смысл. Выдерживает тихое внутреннее ощущение, что движение тела - это часть жизни, из которой вы не хотите выходить", - подчеркнули в издании.

Поэтому 68-летний человек, который прогуливается утром, не мучает себя. Где-то в 40-50 лет такие люди решили, что их тело предназначено для жизни, а не только для того, чтобы на него смотреть.

"Все, что было потом, стало легче не потому, что они стали более дисциплинированными, а потому, что они перестали бороться с тем, что на самом деле делали. Вот такая закономерность. И она доступна почти каждому. Оказывается, генетика здесь почти не имеет значения", - подытожили в публикации.

