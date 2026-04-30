Жить в Европе будет дороже: энергокризис разгоняет инфляцию и бьет по экономике

В апреле инфляция в ведущих странах Европы снова пошла вверх на фоне резкого подорожания энергоносителей, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как пишет The Wall Street Journal, в частности, в Германии потребительские цены выросли на 2,9% в годовом исчислении – это выше мартовских 2,8% и самый высокий уровень с начала 2024 года. В Испании инфляция ускорилась еще сильнее – до 3,5%, что стало максимумом примерно за год.

Основным фактором роста цен остается энергетика: расходы на топливо и электроэнергию существенно подскочили и потянули за собой другие категории товаров и услуг. В Германии, в частности, цены на энергоносители выросли более чем на 10% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком со времен энергетического кризиса 2023 года.

Аналитики связывают это с рисками для поставок нефти, в частности из-за напряженности вокруг Ормузского пролива. На этом фоне цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, что усилило инфляционное давление.

Эксперты предупреждают: если конфликт на Ближнем Востоке затянется, инфляция может превысить 4% в ближайшие месяцы. По оценкам ЕЦБ, каждое повышение цен на нефть примерно на 14% добавляет около 0,5 процентного пункта к общему уровню инфляции. В более долгосрочной перспективе, по пессимистическому сценарию, пик инфляции может приблизиться к 4,8% в 2027 году, что будет означать длительный период высоких цен и давления на покупательную способность населения.

Как пишет Bloomberg, на фоне ускорения инфляции экономика еврозоны уже демонстрирует признаки охлаждения. По итогам первого квартала 2026 года ВВП региона вырос лишь на 0,1% в квартальном исчислении, что ниже ожиданий аналитиков на уровне 0,2%. При этом динамика остается неравномерной: Испания показала лучший результат среди крупных экономик (+0,6%), Германия – умеренный рост (+0,3%), тогда как экономика Франции фактически остановилась.

Опубликованные данные охватывают лишь начальный этап обострения на Ближнем Востоке, поэтому полный эффект энергетического шока еще не отражен в статистике.

В таких условиях перед Европейским центральным банком встает сложная дилемма: сдерживать инфляцию повышением ставок или поддерживать экономику. Рынки уже закладывают вероятность дальнейшего повышения ставок в течение года, однако это может дополнительно ударить по росту. Опросы бизнеса показывают, что активность в частном секторе в апреле впервые с 2024 года начала сокращаться, а инфляционные ожидания компаний и домохозяйств растут.

Европейские правительства уже пересматривают свои прогнозы. В частности, Германия снизила ожидаемый рост на 2026 год вдвое – до 0,5%, тогда как Франция и Италия также ухудшили свои оценки. Во Франции дополнительное давление создают слабый внутренний спрос и торговля, а правительство предупреждает о многомиллиардных потерях бюджета из-за войны. В Италии, несмотря на незначительный рост, более медленные темпы экономики могут затруднить контроль над государственными финансами.

: Резкий рост цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана, усиливает давление на правительства европейских стран, заставляя их искать способы поддержать домохозяйства и бизнес. При этом ограниченные возможности государственных финансов в некоторых крупных экономиках означают, что масштабы помощи могут быть меньше, чем после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда правительства потратили сотни миллиардов евро на субсидии и другие программы поддержки.

