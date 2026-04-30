Ребрик рассказала, какое обещание дала своей 8-летней дочери

Ведущая отметила, что у девочки давно есть одна мечта, которую она должна осуществить.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала , какое обещание дала своей средней дочери Полине.

Сегодня, 30 апреля, девочка празднует свой день рождения. По случаю 8-летия звездная мама, которая сейчас находится на гастролях, пообещала сделать имениннице особенный подарок. В частности, создать страницу в Instagram для Полины.

"Она отпустила меня при условии, что я оставлю ей подарок и буду с ней на телефонной связи утром, когда все будут ее поздравлять и петь Happy Birthday. А еще я ей пообещала сделать собственную страницу в Instagram, о которой она уже давно мечтает", - отметила Лилия в своем Instagram.

Ребрик добавила, что будет контролировать, какой контент будет публиковать дочь. Однако попросила поддержать начинающую блогершу.

"Конечно, это будет страница маминого контроля каждой публикации, фото и видео - все будет согласовываться. Но Поля туда врывается и волнуется, что на нее никто не подпишется, поэтому сделайте ей приятное", - рассказала актриса.

К слову, ведущая состоит в браке с хореографом Андреем Диким. Супруги вместе воспитывают трех дочерей: Диану, Полину и Аделину.

Напомним, ранее Лилия Ребрик раскрыла секрет счастливого брака с Андреем Диким. Пара вместе уже более 14 лет.

