Рекордные 6 минут тьмы: следующее такое затмение произойдет лишь через 157 лет

Мир готовится к самому продолжительному полному солнечному затмению нашего столетия.

Знойным августовским утром Солнце просто исчезнет. Вдоль узкого коридора от Гибралтарского пролива до Аравийского полуострова Луна займет свою позицию и закроет солнечный диск, превратив полдень в глубокие сумерки. Для всех, кто окажется на этом пути, начнется самое значительное затмение века.

Речь идет о полном солнечном затмении 2 августа 2027 года, которое NASA подтвердило как самое продолжительное в XXI веке, пишет The Daily Galaxy. Расчеты, опубликованные Центром космических полетов имени Годдарда, фиксируют максимальную фазу полной темноты на отметке 6 минут и 23 секунды.

Ни одно другое полное солнечное затмение в этом столетии не достигнет такого показателя!

Последний раз наземные наблюдатели видели столь длительную полную фазу в 1991 году. Данные NASA указывают, что следующая сопоставимая возможность представится лишь в 2114 году, поэтому затмение 2027 года находится на редком пересечении небесного тайминга и географической доступности.

Механизм, обеспечивающий такую продолжительность, прост. Луна будет находиться вблизи перигея – точки максимального сближения с Землей, выглядя достаточно большой, чтобы полностью закрывать Солнце в течение необычайно долгого времени. Кроме того, точка максимального затмения приходится на регион, где Солнце будет висеть почти в зените, что добавляет драгоценные секунды к движению тени по поверхности.

Этим регионом является Северная Африка. Центральная линия проходит через южную Испанию, северное Марокко, Алжир, Тунис, Ливию и Египет, прежде чем пересечь Саудовскую Аравию и Йемен. Продолжительность увеличивается с запада на восток. В Тарифе, на южной оконечности Испании, она составит 4 минуты и 39 секунд.

В Танжере, по другую сторону пролива, – 4 минуты и 50 секунд. В Бенгази (Ливия) полная фаза достигнет 6 минут 7 секунд. В Луксоре (Египет) зафиксировано 6 минут 19 секунд. Вдоль побережья Красного моря показатель достигает 6 минут 20 секунд, что лишь немногим меньше теоретического максимума.

Гарантия чистого неба, выделяющая это затмение

Продолжительность – лишь часть привлекательности. Другим фактором, влияющим на планы охотников за затмениями, является метеорология. Август в Северной Африке приносит изнуряющую жару, но также обеспечивает практически безоблачное небо в зоне самой долгой полной фазы.

Джей Андерсон, канадский метеоролог, составляющий климатические анализы затмений для Eclipsophile, заявил, что в восточной Ливии и западном Египте "шансов на облачность нет". В Луксоре, по его словам, средняя облачность в августе составляет 0,7 процента. Худшее, с чем могут столкнуться наблюдатели, – это тонкие перистые облака в верхних слоях атмосферы.

Настоящей проблемой для видимости может стать пыль, а не облака. Однако Андерсон отметил компенсирующий эффект. Тот же сухой пустынный воздух, который поднимает полуденную температуру до 43 градусов Цельсия, быстро среагирует на исчезновение солнечного света. "Температура, вероятно, упадет камнем вниз, когда произойдет затмение", – подчеркнул он.

Такая ясность неба не будет равномерной на всем пути. В районе Гибралтарского пролива, где концентрируются круизные лайнеры и туроператоры, средняя облачность в августе колеблется около 30 процентов. Локальные системы низкого давления нагнетают влагу в пролив, создавая постоянную трудность для этого сегмента пути.

Путь, густонаселенный людьми

Человеческий масштаб события огромен. В полосе полной фазы проживает 88,9 миллиона человек – это более чем в три раза превышает численность населения, оказавшегося в тени Луны во время североамериканского затмения в апреле 2024 года.

Для большинства затмение наступит около полудня. В Луксоре полная фаза начнется в 13:02 по местному времени при высоте Солнца 82 градуса над горизонтом. В Джидде она начнется в 13:22. В Тарифе этот момент наступит раньше, в 10:45 утра, когда Солнце будет находиться несколько ниже на востоке.

Частичное закрытие на трех континентах

За пределами центральной полосы глубокое частное затмение распространится на большую часть Африки, Европы и Ближнего Востока. В Лиссабоне будет закрыто 93 процента солнечного диска. В Мадриде – 86 процентов. Париж получит 52 процента. В Лондоне будет зафиксировано 42 процента, а в Берлине – 34 процента.

В Каире, расположенном к югу от полосы, покрытие составит 95 процентов. Алжир и Триполи, находящиеся у самого края, достигнут 99,9 процента закрытия, так и не погрузившись в полную темноту. Частная фаза в большинстве этих мест продлится более двух часов.

Что увидит глаз в самые темные минуты

По мере приближения полной фазы можно будет наблюдать два быстрых оптических эффекта. Сначала появятся четки Бейли – цепочка ярких точек, где последние прямые лучи солнечного света проходят через долины на неровном крае Луны. Почти сразу они сменятся эффектом бриллиантового кольца – одиночной вспышкой, знаменующей момент перед тем, как полностью обнажится корона.

Как только Луна полностью заблокирует диск, появится корона в виде жемчужного ореола. Окружающее небо резко потемнеет – достаточно, чтобы стали видны яркие звезды и планеты. Падение температуры в сухом пустынном воздухе может быть внезапным и дезориентирующим.

Правила безопасности действуют от первого контакта до последнего сегмента

Окно для наблюдения невооруженным глазом очень узкое. Безопасен только период полного закрытия. Во время любой другой фазы необходимо использовать сертифицированные очки для наблюдения за солнцем. Даже тонкий сегмент прямого солнечного света без фильтра может вызвать ожог сетчатки без предупреждения или боли.

NASA отмечает, что интерактивная карта полного солнечного затмения 2 августа 2027 года рассчитывает время контактов без учета гор и долин на лимбе Луны. Эти поправки, которые могут изменить предсказанную продолжительность на одну-три секунды, обычно публикуются за 12–18 месяцев до дня затмения.

Следующее полное солнечное затмение произойдет 22 июля 2028 года, оно будет видно с острова Рождества, Кокосовых островов, частей Австралии и Новой Зеландии. Его полная фаза будет короче. Событие 2027 года остается непревзойденным по продолжительности, надежности неба и огромному количеству людей, которые смогут просто выйти на улицу и увидеть, как исчезает Солнце.

Ранее УНИАН сообщал, что Европа быстро нагревается, опасные температуры бьют рекорды.

Вас также могут заинтересовать новости: