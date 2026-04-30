Белый или цельнозерновой: диетолог рассказала, какой хлеб лучше для здоровья

Выбор хлеба очень сильно влияет на качество вашего рациона. Хотя цельнозерновой хлеб считается более полезным, разница между ним и белым не всегда очевидна. Об этом изданию Prevention рассказала дипломированный диетолог, магистр наук Лорен Манакер.
По ее словам, белый хлеб делают из очищенной муки, из которой удалены отруби и зародыш зерна. Это придаёт мягкость, но лишает продукт клетчатки и части витаминов и минералов. Иногда его дополнительно обогащают, но по питательной ценности он всё равно уступает цельнозерновому. Тем не менее белый хлеб легче переваривается, поэтому подходит людям с чувствительным ЖКТ или в период восстановления после болезней. Также он может быть полезен беременным за счёт добавленной фолиевой кислоты и служит быстрым источником энергии.
Однако частое употребление белого хлеба связывают с повышенными рисками для сердца, хотя такие данные требуют дополнительных исследований. В среднем один ломтик содержит около 79 ккал, 15 г углеводов и менее 1 г клетчатки.
Цельнозерновой хлеб изготавливают из муки, содержащей все части зерна. Он богат клетчаткой, что улучшает пищеварение, помогает дольше сохранять сытость и стабилизирует уровень сахара в крови. Такой хлеб также может снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца. Исследования показывают, что регулярное потребление цельных зёрен связано с меньшим риском диабета 2 типа, инсульта и некоторых видов рака.
Кроме того, он содержит больше магния, цинка и витамина Е. Но важно учитывать: не весь "пшеничный" хлеб действительно цельнозерновой, поэтому стоит выбирать продукты с пометкой "100% цельное зерно". Один ломтик такого хлеба содержит примерно 69 ккал, больше белка и значительно больше клетчатки, чем белый хлеб.
Можно ли есть хлеб каждый день? Да, если это цельнозерновой продукт и у вас нет непереносимости глютена. Он может быть частью сбалансированного рациона, но важно разнообразие: не стоит ограничиваться только хлебом как источником злаков. Также следует обращать внимание на состав, так как некоторые виды содержат добавленный сахар.
