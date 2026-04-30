Менее трети украинцев верят, что война завершится в этом году, - опрос

Сокращается доля тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется.

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины не ожидает в ближайшее время завершения полномасштабной войны, начатой Россией. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 20 по 27 апреля 2026 года.

Об ожиданиях украинцев относительно завершения войны

В частности, как выяснили социологи, лишь 17% украинцев ожидают, что война завершится летом 2026 года. Еще 14% ожидают завершения до конца года (осенью-зимой), то есть в целом 31% считают, что до конца этого 2026 года боевые действия завершатся.

В то же время, как показывает исследование, почти половина (48%) ожидают завершения в следующем, 2027-м году (причем из них 38% говорят о второй половине 2027-го года). Как и раньше, значительная доля (21%) не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Готовы ли украинцы продолжать терпеть войну

Опрос показывает, что в апреле продолжает наблюдаться негативная динамика с уменьшением доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

В частности, если в начале марта таких было 54%, то к концу апреля – 48%. Еще 4% готовы терпеть 1 год, то есть в целом 52% сейчас говорят об условно длительном периоде (в марте – 57%).

При этом доля тех, кто готов терпеть короткий период (несколько месяцев-полгода), не изменилась – 28% в марте и 29% в апреле.

Зато, как отмечают социологи, прослеживается тенденция к росту неопределенности – если в марте 16% не могли ответить на этот вопрос, то сейчас – 19%.

Чем готовы поступиться ради мира

Как отмечают исследователи, среди тех, кто готов терпеть лишь короткий период, значительная часть категорически отвергает неприемлемые требования к миру. Так, среди них 44% считают абсолютно неприемлемым предложение обмена Донбасса на гарантии безопасности от США и Европы. Подобная ситуация и среди тех, кто имеет неопределенное мнение относительно своего "запаса прочности" – среди них 49% категорически отвергают такое предложение. (При этом для сравнения – среди тех, кто готов терпеть столько, сколько будет необходимо – 69% категорически отвергают предложение).

Также 57% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России всю Донецкую область в обмен на гарантии безопасности.

В то же время готовы на такую уступку – 36% (хотя из них большинство признают, что это сложное условие). Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

Методология опроса

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (территория, подконтрольная правительству Украины). Было опрошено 1005 респондентов. Опрос проводился среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Настроения украинцев

Как сообщал УНИАН, украинцы все меньше доверя ют гарантиям безопасности как со стороны США, так и со стороны Европы.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский предполагал, чтоу Украины есть шанс завершить войну до осени – до промежуточных выборов в США в ноябре этого года. В то же время глава государства считает, что у США есть возможность положить конец войне, но для этого нужно оказывать большее давление на Москву.

