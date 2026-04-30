Точность до 70%: Reuters раскрыл, как дроны и ИИ помогают разминировать Украину

Искусственный интеллект используется для анализа высококачественных снимков заминированных территорий, полученных с помощью дронов.

Огромные территории Украины после многолетних боевых действий усеяны минами и другими боеприпасами. Для ускорения процесса и повышения эффективности и безопасности разминирования в Украине все активнее используються беспилотные роботы и искусственный интеллект, пишет Reuters.

"К сожалению, Украина – самая заминированная страна в мире. Везде, где была оккупация, есть минные поля и взрывоопасные предметы", – заявила Елена Шустова, менеджер по связям со СМИ благотворительной организации по разминированию HALO Trust.

Она прогнозирует, что на разминирование всей территории уйдет не менее 10 лет.

По данным организации Demine Ukraine, более 132 000 квадратных километров – территория размером примерно с Грецию – остаются загрязненными минами. На данный момент обезврежено почти 42 000 кв. км.

Учитывая огромные масштабы задачи, организация HALO Trust использует искусственный интеллект для анализа высококачественных снимков заминированных территорий, полученных с помощью дронов, и системы обучения для идентификации мин и остатков взрывчатых веществ. Это позволяет обнаруживать мины с точностью до 70%.

"Этот процесс может занять десятилетия, но достижения в области технологий помогают его ускорить", – сказала Шустова.

Беспилотные машины ускоряют разминирование

Беспилотный экскаватор – один из способов, с помощью которого группы разминирования быстрее и безопаснее очищают обширные территории от загрязненных боеприпасов. Огромная машина выкапывает землю, усеянную неразорвавшимися боеприпасами, и измельчает ее в специализированной дробилке.

"Разница между управлением из кабины и управлением с помощью дистанционного джойстика огромна. Поскольку в детстве я не играл в компьютерные игры, поначалу мне было трудно", – говорит Александ Ляцевич, управляющий экскаватором.

При этом ручное разминирование остается жизненно важным.

"Конечно, есть страх. Он… мотивирует тебя выполнять свою работу правильно и ответственно", говорит сапер Ольга Кава, бывшая турагент и мать троих детей.

Украинские дроны на поле боя

Ранее сообщалось, что украинские военные впервые с начала войны смогли захватить российские позиции, используя только роботов и дронов. При этом потерь среди Сил обороны в этой операции не было.

Хотя пока неизвестно, насколько автономно действовали эти дроны и роботы, однако Украина уже длительное время разрабатывает оружие, которое может действовать без участия людей в "цепочке поражения". В Минобороны утверждают, что в настоящее время ВСУ способны проводить наступательные или оборонительные операции, используя только дроны.

