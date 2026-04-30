'Люди хотят быть готовы к вызовам': Забуранная инициировала ряд форумов по энергоподготовке

В Украине продолжается война, а значит, традиционные подходы к подготовке к зиме не работают, но при этом украинцы стремятся быть готовыми к возможным вызовам. Об этом заявила народный депутат Леся Забуранная во время форума-диалога "Развитие ОСН: Закон. Ресурсы. Энергонезависимость", подчеркнув необходимость децентрализации энерго- и теплоснабжения.

"В феврале мы начали проводить такие площадки, форумы, диалоги о том, как выработать стратегию подготовки к следующему отопительному сезону с учетом того, что, к большому сожалению, война все же продолжается. И мы должны понять, что традиционные подходы не работают – нам нужно проводить децентрализацию энерго- и теплоснабжения", – убеждена депутат.

Для этого, по ее словам, важно определиться, что для более эффективной подготовки к зиме должны делать власти на государственном и местном уровнях.

"Также необходимо понять, как собственно активное население, ОСМД, ЖСК, ОСН могут привлекаться к различным программам и соответствующим образом помогать своим домам быть более подготовленными к зимнему сезону. Мы видим запрос людей услышать о возможностях и быть готовыми к вызовам", – констатировала Леся Забуранная.

