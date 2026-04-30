Психолог назвал привычку №1, которая убивает любовь

Большинство из нас убеждены: отношения разрушают измены, ложь или откровенная грубость. Конечно, это так. Но порой самый опасный враг любви маскируется под полное спокойствие. Американский психолог Марк Треверс в своей статье для Forbes назвал привычку №1, которая убивает любовь в отношениях.

Речь идет об отсутствии конфликтов. Многие пары воспринимают вечную тишину как идиллию, но на самом деле это может быть началом конца, предупредил психолог.

Зачем нужны конфликты

По словам Треверса, благодаря кино и книгам мы привыкли, что конфликт – это обязательно истерики, битье посуды или пламенные монологи. В реальной же жизни все проще: это обычное расхождение во взглядах двух разных людей.

Поскольку мы боимся драмы, то начинаем избегать острых углов. Это приводит к опасным привычкам, например, замалчиванию тем, вызывающих ссору, подавлению собственных чувств, чтобы не "расстраивать" партнера, уступкам одного партнера ради спокойствия другого и мелкой лжи, которая считается "благом" для одного из партнеров.

Как избегание конфликтов вредит отношениям

Как объяснил психолог, проблема заключается в том, что конфликта нельзя избежать, его можно просто отложить. И как показывает исследование, опубликованное в журнале "Современная мысль в психологии", избегать споров значительно вреднее, чем регулярно выяснять отношения.

Кажется логичным: если скрыть обиду, в доме воцарится мир. Но это не так. В еще одном исследовании 2012 года, опубликованном в "Бюллетене личности и социальной психологии", ученые выяснили, что именно происходит, когда люди подавляют свои эмоции ради партнера. Оказалось, что они чувствуют себя очень несчастными. Это сказывается на обоих партнерах сразу. Из-за постоянного напряжения истощается психика и снижается качество жизни. Отношения становятся поверхностными и теряют свое "качество", а накопившиеся обиды рано или поздно вырываются наружу в гораздо более агрессивной форме. И чем больше человек в таком случае будет молчать, тем больше он будет думать о разрыве и тем сильнее будет его желание уйти.

Что лучше для отношений

По словам психолога, когда вы скрываете часть себя, чтобы быть "удобным", вы теряете искренность. Вы начинаете чувствовать себя неискренним в собственном доме, как будто носите маску. Эта эмоциональная разобщенность убивает ту самую близость, которую человек обычно так старается сохранить молчанием.

Прямой разговор и здоровая конфронтация – это единственный путь к решению проблем. Избегание лишь "консервирует" недоразумения, позволяя им расти внутри. Здоровые отношения определяются не отсутствием разногласий, а смелостью обсуждать их и искать общие решения, констатировал Треверс

Напомним, как ранее психолог назвал 3 секрета счастливых пар.

Вас также могут заинтересовать новости: