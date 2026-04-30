Apple признала провал гарнитуры Vision Pro за $3500 – новых моделей не будет

По данным MacRumors, Apple прекратила разработку новых моделей Vision Pro после того, как обновленная версия с чипом M5, выпущенная в октябре 2025 года, не смогла вызвать интерес у покупателей.

По оценкам, с момента запуска гарнитуры в 2024 году было продано всего 600 тысяч штук, что для компании уровня Apple считается провалом, особенно с учетом стартовой цены в 3500 долларов (~155 000 грн). Отдельно отмечается высокий уровень возвратов устройства, что также стало негативным сигналом для компании.

На фоне этого Apple отменила разработку бюджетной версии Vision Air и распустила команду, работавшую над Vision Pro. Сотрудники, занимавшиеся этими проектами, переведены в другие подразделения внутри Apple, в том числе в команду разработки Siri.

При этом Apple официально не прекращает продажи Vision Pro: обновленная версия на базе чипсета M5 все еще остается в линейке, и компания продолжает поддерживать устройство. Однако, по данным источников, у Купертино нет четких планов на выпуск нового поколения Vision Pro.

Еще до выхода Vision Pro СМИ рассказывали, что Тим Кук лично настаивал на выпуске гарнитуры как можно скорее, хотя команда разработки была уверена, что нужно подождать пару лет. Новоиспеченный глава Apple Джон Тернус, ранее заведовавший всеми аппаратными инициативами в компании, тоже был против проекта.

Вместо этого Apple, как утверждается, смещает фокус на создание "легких" смарт-очков с элементами дополненной реальности. Умные очки войдут в линейку ИИ-носимых гаджетов Apple вместе с новыми AirPods и кулоном с камерой.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Bloomberg пишет, что новый CEO получил мандат на перемены, его главная задача – "вернуть подход Стива Джобса".

