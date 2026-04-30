Мир в Украине стал заложником войны в Иране, – Зеленский

Мирное соглашение, с которым Трамп носился всю зиму, вдруг перестало его интересовать.

Переговоры о прекращении войны в Украине оказались в подвешенном состоянии из-за конфликта вокруг Ирана, который привлек к себе внимание США и остального мира. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев не получал никаких новых сигналов о возможном возобновлении переговоров ни от России, ни от США. Американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер также до сих пор рассматривают возможность своего визита в Киев, заявил Зеленский.

"Я думаю, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке", – считает украинский президент.

Зеленский также сообщил, что не получал никаких официальных или неофициальных предложений о временном прекращении огня 9 мая, которое Трамп и Путин якобы обсудили по телефону. Он сказал, что поручил дипломатам обратиться к США для получения подробностей.

Украинский президент отметил, что Украина чтит память погибших во Второй мировой войне 8 мая. К тому же, по его словам, остается непонятным, какие сроки имеет в виду Путин для прекращения огня.

"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновили атаки. Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что поддерживает инициативы по прекращению огня, которые помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными.

"Мы всегда положительно реагируем на настоящие предложения о прекращении огня с Россией, если таковые существуют", – сказал он.

Временные перемирия на фронте

Как писал УНИАН, в апреле между Украиной и Россией было объявлено временное "пасхальное перемирие", которое, однако, не привело к реальному прекращению боевых действий. Сообщалось, что российские войска фактически продолжали обстрелы даже во время объявленного режима тишины.

Также мы сообщали, что во время разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на этой неделе якобы обсуждалась идея еще одного аналогичного "перемирия" на 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: