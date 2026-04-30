Дзидзьо честно ответил, нужны ли развлекательные шоу во время войны

Украинский певец Михаил Хома, выступающий под сценическим именем Дзидзьо, поделился своим мнением, насколько целесообразны развлекательные проекты в военное время.

"Людям всегда нужны эмоции – и в мирное время, и во время войны. Веселые, грустные, радостные, шутливые. Ведь даже во время войны жизнь продолжается: рождаются дети, создаются новые песни, люди продолжают жить. И поэтому развлекательные проекты тоже важны", - заявил он в интервью Gordonua.com.

По мнению артиста, именно шоу дают украинцам возможность немного отдохнуть от тяжелой реальности.

"Такой отдых может быть и полезным. В развлекательном формате можно узнать интересные факты об украинских песнях, группах, историях, о которых многие даже не знали. То есть это развлечение, но с познавательной ценностью", - добавил Дзидзьо.

При этом он также подчеркнул, что развлекательный контент обязательно должен быть частью культурного процесса.

"Очень важно, чтобы он был украинским по духу и содержанию. Чтобы в нем звучали наши истории, наши песни, наши традиции, чтобы мы больше рассказывали о наших авторах, музыкантах и культурном наследии. Когда это подано легко, в развлекательном формате, люди воспринимают это естественно и с интересом. И таким образом культура живет и развивается", - заявил музыкант.

