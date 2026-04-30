Украина следит за судном с краденным зерном: в МИД отреагировали на решение Израиля

Сибига призвал всех, кто имеет отношение к этой сфере, не становиться соучастниками преступления.

Решение о том, что судно Panormitis, которое незаконно перевозит зерно с временно оккупированных территорий Украины, не будет разгружаться в Израиле, - это позитивный шаг.

Об этом в X написал министр иностранных дел Андрей Сибига. "Это четкий сигнал всем другим судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам: не покупайте украденное украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления", – призвал министр.

Сибига добавил, что Украина продолжает следить за этим судном и предостерегает всех от любого сотрудничества с ним.

"Мы и в дальнейшем будем усиливать санкционное давление на российский "теневой флот", занимающийся вывозом зерна", – заверил Сибига.

Скандал с украинским зерном

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Израиль принял российское судно Panormitis, на котором находилось более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя.

Согласно данным СМИ, это зерно было вывезено российскими оккупантами из Украины. На фоне этого Украина вызвала посла Израиля и вручила ему ноту протеста.

Впоследствии издание newsru.co.il сообщило, что компания "Ценципер", которая является одним из крупнейших импортеров зерновых в Израиль, отказалась от судна с похищенным украинским зерном, которое было доставлено в порт Хайфы. В компании поставщика сообщили о том, что ему придется искать другой порт для разгрузки.

