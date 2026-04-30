Повторяет Орбана: в Bloomberg сообщили, что Мадьяр хочет от Украины в обмен на вступление в ЕС

Будущий венгерский лидер Петер Мадьяр хочет, чтобы меньшинству его страны в Украине были предоставлены больше прав, прежде чем одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в Европейский Союз, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание сообщило, что этот вопрос был поднят во время встречи Мадьяра с председателем Европейского совета Антонио Коштой, состоявшейся в среду в Брюсселе.

Источники на условиях анонимности рассказали изданию, что ЕС оказывает давление на Мадьяра, чтобы тот отказался от позиции предыдущего правительства, которое выступало против официального начала переговоров о вступлении Украины в блок.

Видео дня

Отмечается, что Мадьяр выдвинул условия, которые в основном повторяют перечень из 11 требований, которые бывший премьер-министр Виктор Орбан выдвинул Киеву в 2024 году. Они касались прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке.

По данным источников, хотя Мадьяр назвал встречу с Коштой "полезной и конструктивной", настроение было менее позитивным, чем во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась ранее в тот же день.

Издание отмечает, что жесткая позиция Мадьяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс процессу вступления Украины в ЕС. Особенно это касается официального начала переговоров по ряду направлений политики, где страна уже выполнила необходимые критерии.

В публикации рассказывается, что Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерской диаспоры в Украине требуют усиления. В то же время в Киеве заявили о готовности выполнить выдвинутые условия, а также неоднократно подчеркивали, что права венгерского меньшинства в стране защищены.

Примечательно, что в начале этой недели Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос.

"Пришло время Украине отменить ограничения, действующие уже более десяти лет. Этнические венгры должны восстановить все свои права в сфере культуры, языка, административного управления и высшего образования, чтобы вновь стать равноправными и уважаемыми гражданами Украины", – написал победитель парламентских выборов в соцсети Х.

В статье указывается, что Киев пока не подтвердил ни одной встречи, поскольку, по словам помощника президента Украины Дмитрия Литвина, график Зеленского на июнь еще не утвержден.

"Кроме того, Зеленский, судя по всему, был недоволен тем, что Мадяр сначала сообщил о своем плане через мэра приграничного города, который является этническим венгром, а не напрямую через офис украинского президента", – предполагает издание.

Отмечается, что Мадьяр разделяет позицию Орбана относительно того, что Будапешт несет ответственность за этнических венгров в соседних странах. Его позиция уже вызвала напряженность в отношениях с другим соседом и членом ЕС – Словакией.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным представителя Евросоюза, во время саммита на Кипре лидеры договорились, что первые переговоры о вступлении Украины в блок могут начаться в ближайшие недели и месяцы. Однако , как отмечает Bloomberg, никаких конкретных обещаний относительно даты вступления Украины в ЕС пока нет. Отмечается, что процесс вступления Хорватии, последней страны, присоединившейся к ЕС, занял около десяти лет. Добавляется, что, несмотря на согласие начать переговоры, многие государства-члены не проявляют особого желания ускорять процесс подачи заявки, который обычно занимает много лет.

Также мы писали, что четыре дипломата, знакомые с ходом обсуждений, на условиях анонимности рассказали Politico, что ЕС готовит пакет краткосрочных льгот для Украины с целью ее приближения к ускоренному членству. По данным, этот пакет будет включать более широкий доступ к рынкам и глубокое участие в программах и институтах ЕС. Один из источников сообщил изданию, что страны-члены четко дали понять, что в краткосрочной перспективе членства Украины не будет. Однако необходимо позитивное предложение о том, как двигаться вперед вместе. Сообщается, что Германия и Франция входят в число стран, участвующих в формировании этого предложения.

Вас также могут заинтересовать новости: