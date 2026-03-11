Некоторые маршрутки Киева поднимут проезд до 20 гривень: когда начнут действовать новые тарифы

Подорожание топлива из-за войны в Иране сказывается.

В некоторых столичных маршрутках начинают поднимать стоимость проезда – она составит уже не 15, а 20 гривень. Об этом говорится в сообщении ОО "Пассажиры Киева" в Facebook.

Так, на маршруте №434, который соединяет жилой массив Троещина со станцией метро "Черниговская", цена вырастет с 14 марта.

"Первый случай подорожания до 20 гривень проезда в городской маршрутке №556 был в январе, но этот перевозчик быстро вернул цену обратно. Связываем новый случай поднятия цены со значительным подорожанием дизельного топлива за прошедшую неделю", – предполагают в публикации.

В ОО "Пассажиры Киева" напоминают, что предыдущее подорожание проезда в маршрутках произошло в мае 2022 года. Цены выросли с 10-12 грн до 15 грн. За почти четыре года топливо подорожало на треть. Однако улучшения условий перевозок с ростом тарифов пассажирам вряд ли стоит ожидать.

"Качество услуг не повысится – по городу будут продолжать ездить 20-летние Богданы без GPS-трекеров и электронного билета, внедрение которых уже не первый год саботирует мэрия. Мы сомневаемся, что в КГГА способны повысить качество общественного транспорта, разве что перекладывать асфальт", – говорится в сообщении ОО "Пассажиры Киева".

Цены на АЗС в Украине – последние новости

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн считает, что на данный момент предпосылок для дальнейшего подорожания топлива в Украине нет. Еще в понедельник оптовая цена литра дизтоплива составляла 80 гривень, а уже на следующий день – 70-73 грн/л, указывает он.

Между тем Антимонопольный комитет Украины начал дело по признакам антиконкурентных согласованных действий из-за недавнего подорожания топлива на отечественных АЗС.

