EL Кравчук публично ответил Огневич после её заявления о Тине Кароль

Певец опубликовал архивные кадры с певицей.

Известный украинский певец и звезда конца 90-х годов EL Кравчук (настоящее имя - Андрей Остапенко-Кравчук) публично поддержал свою коллегу и подругу Тину Кароль после резонансного заявления певицы Златы Огневич.

В своем Instsgrsm артист поделился архивными кадрами со съемок передачи "Хочу быть звездой" с Тиной Кароль более 20 лет назад.

"Не боялся дружить с Тиной Кароль еще до того, как это стало мейнстримом", - написал он.

Певица отреагировала на публикацию EL Кравчука, отметив: "Ааа, какой кайф. Привет, друг".

Напомним, как писал УНИАН, на днях певица Злата Огневич заявила, что не хотела бы иметь такую подругу, как Тина Кароль, хотя очень уважает ее за трудолюбие.

"В принципе, трудолюбие – это ее главный талант, я так считаю. Конечно, как подругу… я бы такую не хотела себе подругой… потому что мне нравятся люди другого типа. Но я ее уважаю как артистку и как человека, который очень многого достиг своим трудом и талантом", - заявила Огневич.

После этого в сети разгорелись дискуссии между поклонниками обеих певиц: фанаты Златы Огневич поддержали ее позицию, а поклонники Тины Кароль раскритиковали такое заявление.

