По статистике, пенсия более чем у половины немецких пенсионеров не покрывает базовые потребности для жизни.

К концу 2024 года примерно 740 тысяч пенсионеров в Германии были вынуждены обратиться за основным социальным пособием по старости. Это число стало рекордным за все время ведения статистики. При этом почти каждый пятый немец старше 65 лет рискует оказаться за чертой бедности.

Ранее мы писали, как живут пенсионеры в Европе, а сегодня разберемся, какие пенсии в Германии считаются низкими и как на самом деле живут пенсионеры в этой стране.

Какая пенсия в Германии – почему местным не хватает

По данным немецких аналитиков, миллионы людей в стране живут на доход ниже минимально необходимого. К 2026 году чертой бедности для одинокого человека была установлена сумма около 1380 евро в месяц, что составляет примерно 60% от среднего дохода по стране. Но при этом средняя пенсия значительно отстает от этой суммы и иногда едва достигает 1100 евро.

Исследование DataPulse показало, какая пенсия в Европе на самом деле соответствует норме социального обеспечения. Так, например, только в четырех странах Европы пенсий, как правило, хватает на покрытие основных жизненных расходов. Германия же входит в число стран, где пенсионных выплат зачастую не хватает для обеспечения базовых потребностей пожилых людей.

Ситуацию усложняет и то, что многие пожилые люди просто не обращаются за социальной помощью, которая им положена. Например, около 10 миллионов пенсионеров (а это примерно 54% от общего числа) получают меньше 1100 евро в месяц. При этом почти 60% людей, имеющих право на такую помощь, не подают нужные документы.

Для людей с очень низким доходом в Германии предусмотрена специальная поддержка – базовое социальное обеспечение. Его получают те, кто не может самостоятельно обеспечить себе минимальный уровень жизни и составляет он примерно 563 евро в месяц.

Эту помощь могут оформить пенсионеры и взрослые, не способные работать, при условии постоянного проживания в стране и дохода ниже установленного минимума. Заявление подается в социальные службы, а право на выплаты, как правило, пересматривается ежегодно.

