Украинцы активно скупают валюту: банкир озвучил прогноз курса на первую неделю мая

Сегодня в Украине нет признаков дефицита валюты, несмотря на повышенный спрос.

В начале мая давление на валютный рынок будет формироваться не только изнутри, но и извне. Прежде всего речь идет о мировых ценах на топливо, ведь для украинского импорта этот фактор имеет практическое значение, поэтому любые колебания на внешних рынках непосредственно ощущаются и в Украине.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, что ситуация дополнительно осложняется неопределенностью ситуации на Ближнем Востоке.

"Пока нет ответа, как долго продлится напряженность в регионе и какой в итоге будет цена на топливо. На этом фоне можно прогнозировать, что на межбанке спрос будет превышать предложение в пределах 10-15%. Это тот уровень расхождений между спросом и предложением, на который Нацбанк, скорее всего, будет реагировать интервенциями объемом до 800-900 млн долларов", – сказал банкир.

Лесовой отметил, что обычно апрель и май не являются месяцами сильного перекоса на валютном рынке: в большинстве случаев спрос и предложение в этот период сбалансированы, а разрыв между ними составляет не более 5-7%, но сейчас ситуация иная.

"Фактически можно говорить о более активном, чем это типично для сезона, спросе на валюту. Однако и здесь важно не преувеличивать: это еще не признак рыночной дестабилизации, а скорее свидетельство того, что НБУ придется работать в режиме повышенного внимания", - отметил эксперт.

Он добавил, что для населения ключевым ориентиром останется наличный курс. Здесь ситуация будет преимущественно зеркальной по отношению к межбанку: обменники и банки будут выставлять валютные "ценники", опираясь на межбанковский рынок. При этом спрос и предложение в наличном сегменте останутся более-менее сбалансированными.

"Сегодня нет признаков дефицита валюты. Спрос есть, но он не панический и не разрушительный. Именно поэтому базовый прогноз по доллару не станет сенсационным – 43,75–44,35 грн", – сказал Лесовой.

По его словам, евро традиционно является более сложной для прогнозирования валютой, поскольку в украинских условиях его курс зависит не только от внутренних факторов, но и от глобальной динамики в паре евро/доллар. В начале мая эта зависимость будет особенно ощутимой.

Если ситуация на Ближнем Востоке не ухудшится, период перемирия может частично стабилизировать соотношение евро к доллару в пределах 1,16-1,18, но любое новое обострение может быстро укрепить позиции доллара. Для украинского рынка это означает достаточно широкий диапазон, учитывающий все сценарии, – 50,5–52,5 грн за евро.

Согласно прогнозу банкира, с 4 по 10 мая коридоры валютных колебаний составят 43,75-44,35 грн/долл. и 50,5-52,5 грн/евро (на межбанке) и 43,75-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке). Ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках – до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах – до 0,3 грн.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последні новини

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,41 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составляет 44,30 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел на 5 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

