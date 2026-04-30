Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 1 мая

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла также на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,91/43,96 грн/долл., а к евро – 51,41/51,45 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 30 апреля не изменился и составлял 44,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,80 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 5 копеек и составил 52 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,20 гривни за евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в начале мая давление на валютный рынок будет формироваться не только изнутри, но и извне. Прежде всего речь идет о мировых ценах на топливо, ведь для украинского импорта этот фактор имеет практическое значение, поэтому любые колебания на внешних рынках непосредственно ощущаются и в Украине.

