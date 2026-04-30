Экс-жена 'холостяка' похвасталась роскошной жизнью после его представления: что о ней известно

Пара распалась три года назад.

После того, как капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов стал героем 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", его бывшая супруга, модель Элина Руденко впервые за долгое время вышла на связь, показав свою роскошную жизнь.

В своем Instagram девушка поделилась эффектными кадрами с Ибицы, коротко подписав их "Открытие сезона".

На фото Руденко предстала в купальнике, с улыбкой на лице и в атмосфере спокойного, размеренного отдыха.

Тем временем авторы шоу "Холостяк" выдали новую характеристику Кравцова, описав его как "мужчину, который всю жизнь боролся, достигал, побеждал и теперь готов любить".

"Холостяк" Вячеслав Кравцов - что известно о его бывшей жене

Вячеслав Кравцов и его бывшая супруга Элина Руденко познакомились в 2017 году в Instagram. Впоследствии пара поженилась, а в 2021 году у них родилась дочь. Однако три года назад брак распался. По данным СМИ, причиной разрыва стали разные взгляды на бытовые вопросы и будущее после начала полномасштабной войны в Украине.

Судя по социальным сетям бывшей супруги, сейчас она проживает за границей. Наибольшее количество снимков она публикует с Ибицы, также часто бывает во Франции и Монако. Элина предпочитает роскошный и гламурный образ жизни, который активно демонстрирует в соцсетях. При этом упоминаний об Украине в её профиле нет.

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинский баскетболист Вячеслав Кравцов стал героем шоу "Холостяк 2026".

Вас также могут заинтересовать новости: