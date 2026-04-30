Загадочный стратег: в Одесской области заметили необычную желтую цаплю

Эта птица очень чувствительна к шумам войны, поэтому меняет места отдыха и кормления.

В Одесской области зафиксировали редкую птицу - желтую цаплю, которая ведет скрытный образ жизни. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Желтая цапля (Ardeola ralloides) - одна из самых изящных и загадочных обитательниц наших водно-болотных угодий. Она является перелетной птицей и зимует в Африке, возвращаясь к нам обычно в апреле или в начале мая. Сейчас она пролетает через нацпарк "Тузловские лиманы" и другие водоемы Причерноморья", - объяснил Русев.

По словам исследователя, эта удивительная птица ведет довольно скрытный образ жизни, а ее внешность и повадки заслуживают особого внимания. Желтую цаплю часто называют "невидимкой", отмечает ученый.

Когда она неподвижно стоит в зарослях камыша, ее охристо-желтая окраска идеально сливается с сухой растительностью. Однако, как только птица взлетает, она становится ослепительно-белой. Как объяснил ученый, это происходит потому, что ее крылья, хвост и брюшко имеют чисто белый цвет, который полностью скрывается под желтым оперением спины, когда цапля складывает крылья.

В отличие от крупных цапель, желтая - настоящий стратег. Она может часами стоять неподвижно, ожидая добычу, или же медленно подкрадываться, прижав тело к воде. Основа "меню" этой красавицы - стрекозы и их личинки, водные жуки, кузнечики, мелкая рыба и лягушки.

Желтая цапля занесена в Красную книгу Украины (статус - редкий вид).

"Она очень чувствительна к фактору спокойствия и состоянию водоемов. На нее особенно влияют шумы войны, заставляя менять места отдыха и кормления", - констатирует Русев.

Напомним, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксировано удивительное зрелище - одновременно тысячи малых буревестников. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что на рассвете увидел, как на расстоянии примерно 150-200 м от берега начинают пролетать чудесные птицы моря - малые буревестники.

Всего за один час их прилетает несколько тысяч. Значительную часть года буревестник малый проводит на открытых морских просторах.

